OpenAI à la veille de l'IPO : réductions d'effectifs dans le projet World de Sam Altman

Lundi, OpenAI a annoncé avoir déposé secrètement une demande d'IPO (introduction en bourse). Cette démarche devrait être l'un des événements financiers les plus importants de la décennie. Cependant, la situation est quelque peu plus compliquée autour d'un autre projet fondé par le PDG d'OpenAI, Sam Altman — Tools for Humanity. Techcrunch.com rapporte .

Selon Business Insider, Tools for Humanity a commencé à réduire ses effectifs. TechCrunch a contacté l'entreprise pour confirmer ces informations. L'entreprise est surtout connue pour le projet World (anciennement Worldcoin) et le dispositif argenté « Orb » qui scanne l'iris humain.

L'idée principale du projet est de vérifier l'identité humaine par le scan unique de l'iris et de distinguer les humains des bots dans le monde numérique. De plus, ces données biométriques servent à assurer l'identification des utilisateurs lors du trading de la cryptomonnaie Worldcoin. Cette start-up, cofondée par Sam Altman, avait attiré des investissements de grands fonds tels qu'Andreessen Horowitz et Bain Capital avec une valorisation de 2,5 milliards de dollars.

Actuellement, l'entreprise est contrainte d'optimiser ses dépenses en raison de difficultés à générer des revenus. Bien que des plateformes comme Tinder, Zoom et Docusign aux États-Unis collaborent avec le projet, le projet World a fait face à de sérieux problèmes réglementaires et éthiques à l'international.

En particulier, des personnes au Kenya, en Inde et à Hong Kong se sont vu proposer du Worldcoin d'une valeur de 50 dollars en échange de leurs données biométriques. Le Kenya a interdit le projet en raison de préoccupations liées à la vie privée et à la sécurité financière, tandis que la Corée du Sud a infligé une amende de 830 000 dollars à l'entreprise pour violation des lois locales. Il semble que les utilisateurs ne soient pas très enclins à partager leurs données personnelles en échange de cryptomonnaie.