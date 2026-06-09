Apple présente ses fonctionnalités d'IA après une amende de 250 millions de dollars

La conférence WWDC 2026 d'Apple a ressemblé davantage à un bilan de promesses en retard qu'à une présentation de nouvelles inattendues. L'entreprise s'est principalement concentrée sur la correction des défauts du design « Liquid Glass » de l'année dernière, la refonte complète de la fonction de recherche et l'amélioration de la fonctionnalité Playground. Plus important encore, après deux ans d'attente, Apple a enfin démontré une version fonctionnelle de son assistant vocal Siri mis à jour, alimenté par l'intelligence artificielle. Selon Techcrunch.com rapporte .

Le point fort de cette présentation était la manière dont les capacités d'Apple Intelligence ont été démontrées. Au lieu des vidéos tape-à-l'œil mais non fonctionnelles de la WWDC 2024, des vidéos montrant des personnes utilisant des appareils en temps réel ont été diffusées. Bien que ces vidéos aient été préenregistrées, elles se distinguaient par leur volonté de prouver que les fonctionnalités existent bel et bien.

Ce changement pourrait avoir été causé par un procès intenté contre Apple. Le mois dernier, le géant de Cupertino a accepté de payer 250 millions de dollars de dommages-intérêts pour publicité mensongère et non-respect des délais de livraison des fonctionnalités promises en 2024. La présentation de lundi est considérée comme une effort de l'entreprise pour restaurer sa réputation et éviter les accusations de tromperie des utilisateurs.

Une autre nouveauté importante est qu'Apple n'oblige pas les utilisateurs à acheter le dernier modèle de smartphone pour utiliser les nouvelles fonctionnalités d'IA. Le nouveau Siri fonctionne via le système d'exploitation iOS 27 sur l'iPhone 15 Pro, Pro Max et tous les modèles iPhone 16 et ultérieurs. Cela est considéré comme le respect par Apple de sa promesse envers les utilisateurs et l'évitement de créer une pression artificielle pour l'achat de nouveaux appareils.