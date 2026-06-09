Le fondateur de Mercor accuse Sequoia de manipulation des prix

Ces derniers jours, des fondateurs de startups et des investisseurs ont partagé leurs histoires sur le réseau social X concernant le comportement inapproprié des capital-risqueurs (VC). Les plaintes incluent des investisseurs s'endormant lors de réunions ou suggérant aux fondateurs de licencier leurs partenaires. Cependant, Brendan Foody, cofondateur de la plateforme d'IA Mercor, évaluée à 10 milliards de dollars, a porté une accusation plus grave. Techcrunch.com rapporte .

Foody a accusé Sequoia Capital, l'une des sociétés de capital-risque les plus prestigieuses au monde, d'utiliser un système de « tarification à deux niveaux ». Selon lui, l'entreprise investit simultanément à deux valorisations différentes : tandis que l'investissement principal est réalisé à un prix plus bas, une partie plus petite est formalisée à un prix très élevé. Par conséquent, l'énorme valorisation annoncée au public crée une illusion de fausse victoire sur le marché, alors que le prix d'entrée moyen réel de l'investisseur est beaucoup plus bas.

Par exemple, la startup Serval a annoncé avoir levé 75 millions de dollars avec une valorisation de 1 milliard de dollars. Cependant, selon The Wall Street Journal, le point d'entrée réel de Sequoia pour ce projet n'était que de 400 millions de dollars. Une situation similaire a été observée avec la startup Aaru, où l'investisseur Redpoint a investi à une valorisation de 450 millions de dollars, malgré le prix « titre » de 1 milliard de dollars.

Shaun Maguire, partenaire chez Sequoia, a répondu aux accusations de Foody. Il a souligné qu'il était injuste de qualifier cette pratique de « fraude Sequoia ». Maguire a expliqué que lorsque d'autres investisseurs sont prêts à payer des prix excessivement élevés pour les startups d'IA, Sequoia est contrainte de diviser le capital en deux parties pour maintenir ses relations. À son avis, il s'agit d'une réalité du marché sans intention de tromper délibérément les gens.

Brendan Foody a reconnu que non seulement Sequoia, mais aussi d'autres entreprises utilisent cette tactique. Bien que ces structures de tarification duale aident à renforcer la réputation d'une startup et à attirer des talents, elles peuvent saper la confiance entre les fondateurs et les employés. Actuellement, cette question de « transparence » suscite des débats houleux sur le marché du capital-risque.