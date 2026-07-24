Ankalaev reconnaît la puissance de Guskov : « Cela ne me fait pas peur »

L'ancien prétendant au titre des poids mi-lourds de l'UFC Magomed Ankalaev a déclaré que malgré le changement d'adversaire, son objectif principal reste inchangé. Le combattant russe, qui vise à reconquérir la ceinture de champion, a souligné la puissance de frappe de Bogdan Guskov.

Ankalaev a affirmé qu'il est conscient des dangers posés par son adversaire, mais que cela ne suscite chez lui ni peur ni inquiétude.

Guskov remplace Rountree dans l'octogone

Initialement, Magomed Ankalaev devait affronter Khalil Rountree. Cependant, après le changement d'adversaire, c'est le représentant de l'Ouzbékistan, Bogdan Guskov, qui a pris sa place.

Ankalaev a expliqué que ce changement affecte dans une certaine mesure le processus de préparation, car les styles de combat des deux athlètes diffèrent.

« Khalil Rountree était un combattant gaucher. Bogdan est un adversaire droitier », a déclaré Ankalaev.

C'est pourquoi le staff technique a dû adapter le plan de combat aux caractéristiques du nouvel adversaire.

« Guskov peut mettre n'importe qui KO »

Ankalaev a désignéla puissance de frappe de Guskov comme son arme la plus dangereuse.

« Guskov possède une frappe puissante capable de mettre n'importe quel combattant KO. C'est très dangereux », a déclaré l'ancien prétendant.

Le combattant ouzbèke pouvant causer de sérieux problèmes avec un seul coup précis, chaque seconde du combat sera cruciale.

Bien qu'Ankalaev ne sous-estime pas les capacités de son adversaire, il a indiqué qu'il ne prévoit pas d'agir avec une prudence excessive.

« Cela ne me fait pas peur »

Le combattant russe a souligné que la puissance de frappe de Guskov ne lui impose aucune pression psychologique.

« Cela ne me fait ni peur ni souci. Il n'y a pas besoin d'être trop prudent. Je suis là depuis longtemps. Je vais entrer dans l'octogone et faire mon travail. »

Cette déclaration montre qu'Ankalaev a l'intention d'imposer son style et de prendre l'initiative dès les premières minutes.

L'objectif d'Ankalaev reste inchangé

Malgré le changement d'adversaire, l'objectif principal d'Ankalaev reste la poursuite de sa quête pour le titre de champion.

Pour Guskov, une victoire sur un combattant de ce calibre pourrait devenir l'un des plus grands résultats de sa carrière. Par conséquent, le choc entre l'expérience d'Ankalaev et la puissance de frappe de Bogdan sera l'intrigue principale.

Pensez-vous que Bogdan Guskov puisse surprendre Ankalaev avec sa puissance de frappe ? Laissez votre avis dans les commentaires.