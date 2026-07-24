L'Inter renforce son effectif : Cristian Romero attendu en Italie

Le champion d'Italie en titre, l'Inter, a franchi une étape importante pour renforcer sa ligne défensive. Le club milanais des Nerazzurri a intensifié les négociations pour le transfert de Cristian Romero, membre de l'équipe nationale d'Argentine et capitaine de Tottenham. Ce transfert est l'objectif principal des Milanais lors de ce mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Sportitalia, l'agent du joueur, Ciro Palermo, est actuellement à Milan. Le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, est également revenu en ville et une réunion décisive entre les parties est attendue dans les prochaines heures. Les premiers contacts ont été établis hier soir et les négociations progressent à un rythme soutenu.

Prix du transfert et conditions financières

Tottenham est prêt à laisser partir son capitaine, mais la direction du club londonien exige une somme d'au moins 50 millions d'euros pour le joueur. Cristian Romero a signé l'année dernière un contrat avec le club anglais courant jusqu'en 2029. Son salaire annuel, charges comprises, s'élève à 12 millions d'euros, ce qui représente une responsabilité financière importante pour l'Inter.

L'Inter fait face à de sérieux problèmes dans sa ligne défensive. Après le départ de défenseurs expérimentés comme Francesco Acerbi, Matteo Darmian et Stefan de Vrij, l'entraîneur a besoin d'un défenseur fiable avant le début de la nouvelle saison. Par conséquent, l'option Romero a été définie comme une priorité absolue pour le club et les autres alternatives ont été temporairement mises de côté.

Retour en Italie et conflit avec le club

Le championnat italien n'est pas étranger à Cristian Romero. Il a évolué en Serie A entre 2018 et 2021 sous les couleurs du Genoa et de l'Atalanta. Les relations entre le défenseur, champion du monde avec l'Argentine, et Tottenham se sont considérablement dégradées ces derniers mois. Cela est dû au fait que le joueur est parti en Argentine sans l'autorisation du club pour soigner sa blessure.

De plus, comme Tottenham a lancé un nouveau projet technique et que de grands changements sont en cours dans l'équipe, Romero ne fait pas partie des nouveaux plans. Si le transfert se concrétise, l'Inter obtiendra non seulement un défenseur expérimenté, mais aussi un joueur doté d'une véritable capacité de leadership sur le terrain. Actuellement, les supporters et les experts suivent attentivement la fin des négociations.