Intel rattrape TSMC dans la course aux puces de 1,4 nm : production prévue pour 2028

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Intel rattrape TSMC dans la course aux puces de 1,4 nm : production prévue pour 2028

Le géant de l'industrie des semi-conducteurs, Intel, a officiellement confirmé que la production de masse de son processus technologique le plus avancé, le 14A (catégorie 1,4 nm), débutera en 2028, soit un an plus tôt que prévu. Cette étape est cruciale dans la stratégie de l'entreprise pour restaurer sa position technologique, affaiblie ces dernières années, et pour rattraper son principal concurrent, le taïwanais TSMC. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a déclaré lors du rapport sur les résultats du deuxième trimestre que la transition vers la nouvelle technologie progresse plus rapidement que prévu. Selon ixbt.com, l'entreprise prévoit de sortir ses premiers processeurs de test basés sur la technologie 14A dès le second semestre 2027. La décision finale concernant l'expansion de la production de masse est attendue pour le deuxième trimestre 2028.

"Je suis ravi de l'intérêt croissant des clients pour le processus technologique Intel 14A. Je suis convaincu que le 14A deviendra une solution hautement compétitive sur le marché en termes d'indicateurs clés tels que la performance, l'efficacité énergétique, la densité des composants et les coûts", a souligné Lip-Bu Tan. Selon lui, la nouvelle technologie sera attrayante non seulement pour les produits Intel, mais aussi pour les clients externes.

Le succès de la division Intel Foundry

La division Intel Foundry, qui fabrique des puces sous contrat, affiche également des résultats positifs. À la fin du deuxième trimestre de cette année, les processus technologiques Intel 7, Intel 3 et Intel 18A ont dépassé les plans de production internes. Ce succès s'explique par l'augmentation du rendement des plaquettes, la réduction des temps de fabrication et l'optimisation des processus de production.

Actuellement, l'entreprise se concentre sur la technologie 18A, qui servira de base aux futures générations de processeurs. Des tests ont même commencé pour la version améliorée 18A-P. Cependant, Intel considère la technologie 14A comme le prochain saut technologique majeur dans l'industrie des semi-conducteurs.

Les avantages de la technologie du futur

Selon les données de l'entreprise, la nouvelle technologie 1,4 nm présente de meilleures caractéristiques de transistors par rapport au 18A, avec une réduction significative du nombre de défauts. Le kit d'outils de développement PDK 0.5 a déjà été mis à disposition des partenaires, et une version PDK 0.9 plus complète est attendue pour octobre.

Intel élargit actuellement sa bibliothèque de blocs IP prêts à l'emploi pour le nouveau processus technologique et poursuit les négociations avec des clients potentiels. Bien que les noms des clients n'aient pas encore été divulgués, l'entreprise note que la demande pour la technologie 14A augmente de manière stable, tant de la part des divisions internes que des concepteurs de puces externes.

Dans ce contexte, Intel cherche à renforcer sa position sur le marché mondial. Si la production de puces de 1,4 nm est lancée avec succès en 2028, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'informatique et les systèmes d'AI. Pour les utilisateurs, cela signifie l'arrivée future d'ordinateurs portables et de serveurs encore plus puissants et économes en énergie.

IntelPuceTechnologieProcesseurSemi-conducteur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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