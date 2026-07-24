Tesla collabore avec Samsung et TSMC pour ses puces AI5 de nouvelle génération

Tesla, leader du marché des véhicules électriques, opère des changements stratégiques dans la production de ses processeurs de nouvelle génération basés sur l'IA. L'entreprise a décidé de confier la fabrication de ses prochaines puces Tesla AI5 à deux géants mondiaux des semi-conducteurs : le sud-coréen Samsung et le taïwanais TSMC. Cette démarche vise non seulement à diversifier la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à atteindre une efficacité révolutionnaire dans les systèmes de conduite autonome. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les puces Tesla AI5 seront basées sur deux processus technologiques différents, ce qui pourrait entraîner des différences notables dans leurs caractéristiques techniques. La variante produite par Samsung Foundry a déjà passé l'étape des échantillons de test. Ces puces sont basées sur le processus technologique de pointe de 2 nm et l'architecture de transistor GAA (Gate-All-Around), offrant un avantage crucial en termes de réduction de la consommation d'énergie et d'amélioration des performances.

Différences technologiques et rythme de production

La version de la Tesla AI5 préparée par TSMC adopte une approche légèrement différente. Selon les rapports, le géant taïwanais produira ces puces sur la base de la technologie 3 nm. La société taïwanaise Global Unichip Corporation (GUC) collabore avec Tesla sur la conception. Il est intéressant de noter que le processus de production des échantillons de test sur les lignes de TSMC est environ un trimestre (trois mois) plus rapide que celui de Samsung.

La différence fondamentale entre les deux fabricants ne réside pas seulement dans les nanomètres, mais aussi dans la structure physique des cristaux. Alors que Samsung utilise sa nouvelle architecture GAA, TSMC continue d'utiliser la technologie éprouvée FinFET. Cette approche différenciée devrait avoir un impact direct sur le coût des produits finis et leurs propriétés de dissipation thermique.

Attentes d'Elon Musk et perspectives d'avenir

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a précédemment déclaré que le système AI5 dépasserait toutes les attentes et établirait de nouvelles normes dans le domaine de l'IA. Ces systèmes sur une puce (SoC) non seulement amélioreront le niveau de conduite autonome (Full Self-Driving) des véhicules Tesla, mais serviront également de cerveau principal pour les projets de robotique de l'entreprise.

Pour les passionnés de technologie, cette nouvelle signifie que dans les années à venir, les logiciels et le système d'autopilote des véhicules Tesla deviendront encore plus intelligents et sûrs. Cette concurrence sur le marché des semi-conducteurs pourrait contribuer à l'optimisation des prix des appareils de haute technologie à l'échelle mondiale. Pour l'instant, les deux fabricants se préparent à la production de masse.