Arsenal et Tottenham rejoignent la course pour Antonio Nusa : Leipzig réclame 51 millions de livres

Les deux rivaux du nord de Londres, Arsenal et Tottenham, se préparent à un nouveau choc sur le marché des transferts. Les deux clubs sont entrés dans la course pour l'ailier du RB Leipzig, Antonio Nusa. Le talent de 21 ans, qui a brillé avec l'équipe nationale de Norvège lors de la Coupe du monde, est devenu l'un des jeunes joueurs les plus convoités d'Europe. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon les informations publiées par The Sun, Antonio Nusa a attiré l'attention des grands clubs après ses succès en Bundesliga et sur la scène internationale. Il a notamment renforcé sa réputation en marquant un but décisif lors de la victoire de la Norvège contre la Côte d'Ivoire. Cependant, le RB Leipzig ne souhaite pas laisser partir sa star pour moins de 51 millions de livres sterling, ce qui devrait constituer le principal obstacle dans le processus de transfert.

Les plans d'Arsenal et de Tottenham

La direction d'Arsenal préfère ne pas se précipiter sur le transfert de Nusa. Le club souhaite d'abord étudier la situation autour de son attaquant brésilien, Gabriel Martinelli. Bien que les « Gunners » ne prévoient pas de vendre Martinelli, si une offre supérieure à 51 millions de livres arrivait d'un club européen ou asiatique, la question pourrait être réexaminée. De plus, le départ de Leandro Trossard vers Besiktas a créé un besoin de renforcer la ligne d'attaque.

Tottenham manifeste également un intérêt sérieux pour l'ailier norvégien, mais les « Spurs » doivent réduire leur effectif avant de réaliser une nouvelle acquisition. Tant que l'avenir des joueurs de retour de prêt comme Manor Solomon et Mikey Moore ne sera pas réglé, il sera difficile pour le club de faire une offre officielle. Parallèlement, en raison des blessures des cadres Dejan Kulusevski et Mohammed Kudus, le staff technique a accéléré la recherche d'un ailier.

Les clubs italiens en tête de course

Selon Goal.com, la lutte pour Antonio Nusa ne se limite pas à la Premier League anglaise. Les clubs italiens de Milan et de la Roma ont déjà entamé des négociations directes avec les représentants du joueur. Le Milan considère Nusa comme l'une de ses priorités et souhaite utiliser les fonds provenant de la vente de Rafael Leão pour financer ce transfert.

La Roma tente de faire baisser les exigences de la direction du RB Leipzig et prépare une offre de 38 millions de livres. Antonio Nusa lui-même a déclaré qu'il était prêt à relever de nouveaux défis dans sa carrière. Actuellement, tous les clubs prétendants font face à la même mission : convaincre le club allemand de réduire son prix de 51 millions de livres. Si les négociations aboutissent, ce transfert pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines.