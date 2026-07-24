La Fiorentina vise un talent de Manchester City : Claudio Echeverri pourrait rejoindre l'Italie

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La Fiorentina vise un talent de Manchester City : Claudio Echeverri pourrait rejoindre l'Italie

Le club italien de la Fiorentina poursuit son activité sur le marché des transferts. Le directeur sportif du club, Fabio Paratici, a entamé des négociations pour Claudio Echeverri, l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de Manchester City, afin de renforcer l'effectif de l'entraîneur Fabio Grosso. Si ce transfert se concrétise, les « Viola » devraient obtenir un avantage significatif dans le secteur offensif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Claudio Echeverri est considéré comme l'une des révélations les plus brillantes du football argentin ces dernières années. Né en 2006, ce milieu de terrain s'entraîne actuellement au sein du camp de Manchester City sous les ordres d'Enzo Maresca. Selon Goal.com, le technicien italien observe attentivement le jeune talent avant de prendre une décision finale sur son avenir.

La Fiorentina continue de renouveler son effectif

La Fiorentina a déjà réalisé plusieurs recrutements importants lors de ce mercato. Le défenseur Viery en provenance de Grêmio, le milieu de terrain Arthur Atta de l'Udinese et Christ Inao Oulai de Trabzonspor ont rejoint l'équipe. De plus, le club a officialisé les signatures permanentes de Giovanni Fabbian et Marco Brescianini, tandis que Radu Drăgușin et Álex Jiménez ont été recrutés en prêt.

La Fiorentina n'est pas seule dans la course pour Echeverri. Le club italien de Monza avait également manifesté son intérêt pour le joueur. Cependant, grâce aux efforts de Paratici, les Florentins sont actuellement en tête de cette course. Echeverri a passé la saison dernière au Bayer Leverkusen et à Gérone, entamant ainsi son processus d'adaptation au football européen.

La direction de Manchester City n'a pas l'intention de vendre définitivement le joueur. Très probablement, Claudio Echeverri pourrait être envoyé en prêt en Serie A afin d'obtenir du temps de jeu. C'est exactement ce qu'il faut à la Fiorentina, car Fabio Grosso a besoin d'un meneur de jeu techniquement doué et rapide dans son équipe.

La réalisation de ce transfert est importante pour la Fiorentina, non seulement pour les résultats sportifs, mais aussi pour le prestige du club. Réussir à attirer l'un des principaux talents d'un géant comme Manchester City témoigne de l'ambition du club de lutter pour les premières places la saison prochaine.

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Jahongir Tursunov
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