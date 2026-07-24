Bogdan Guskov confiant avant son combat contre Ankalayev

Bogdan Guskov, classé dixième dans la catégorie des poids mi-lourds de l'UFC, se prépare pour l'un des plus grands défis de sa carrière. Le combattant d'Ouzbékistan affrontera Magomed Ankalayevlors du combat principal de l'UFC Fight Night 282 à Abou Dabi.

Guskov a admis qu'il pourrait être considéré comme l'outsider de ce duel. Cependant, il affirme que ce statut l'a accompagné tout au long de sa carrière et ne lui impose aucune pression mentale cette fois non plus.

Guskov face au plus grand combat de sa carrière

Bogdan Guskov affronte Magomed Ankalayev, l'un des représentants les mieux classés de la division des poids mi-lourds.

Le combat est programmé comme l'événement principal de l'UFC Fight Night 282 à Abou Dabi. Pour le sportif ouzbek, il ne s'agit pas seulement d'un combat de plus, mais d'une opportunité de grimper radicalement dans la hiérarchie de la division.

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« J'étais l'outsider dans chacun de mes combats »

S'exprimant avant le combat, Guskov a rappelé que la plupart de ses adversaires étaient mieux classés que lui.

« Si l'on regarde ma carrière, surtout mes combats à l'UFC, tout progresse. Tous les gars étaient toujours dans le top. Ce n'est pas nouveau pour moi. J'étais l'outsider dans chacun de mes combats. Mais pour moi, cela n'a aucune importance », a déclaré Guskov.

Ces mots montrent que l'athlète se concentre sur sa préparation et ses capacités plutôt que sur les évaluations extérieures.

Pourquoi le statut d'outsider ne lui fait-il pas peur ?

Au cours de sa carrière à l'UFC, Guskov a affronté à plusieurs reprises des adversaires mieux cotés.

C'est pourquoi il ne considère pas les cotes des bookmakers ou les prédictions des experts comme des facteurs décisifs. Son objectif principal est d'exécuter son plan dans l'octogone et de tirer le meilleur parti de chaque opportunité.

Une victoire contre Ankalayev permettrait à Guskov de :

grimper dans le haut du classement ;

se rapprocher de la course au titre ;

devenir l'un des plus grands noms de l'UFC ;

enregistrer le résultat le plus important de sa carrière.

Ankalayev sera un test sérieux

Magomed Ankalayev est considéré comme l'un des combattants les plus dangereux de la catégorie des poids mi-lourds. Sa lutte de haut niveau, son contrôle de la distance et sa capacité à gérer le rythme du combat pourraient poser un défi complexe à Guskov.

L'une des armes principales du combattant ouzbek est sa puissance de frappe et sa capacité à terminer le combat avant la limite. C'est pourquoi, dans ce duel, une seule action précise peut changer tout le scénario.

Y aura-t-il une grande sensation à Abou Dabi ?

Bien que Guskov aborde ce combat en tant que prétendant moins bien classé, il affirme être habitué à cette situation.

Si pour Ankalayev il s'agit d'un combat pour maintenir son statut élevé, pour Bogdan, c'est une opportunité de propulser toute sa carrière vers une nouvelle étape. Désormais, toutes les réponses seront données dans l'octogone.

Selon vous, Bogdan Guskov peut-il créer la sensation contre Ankalayev ? Laissez votre avis dans les commentaires.