Des « sphères spatiales » mystérieuses découvertes sur les côtes australiennes : les experts lancent une enquête

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Des « sphères spatiales » mystérieuses découvertes sur les côtes australiennes : les experts lancent une enquête

Des sphères métalliques inhabituelles ont été découvertes près de la plage de Forrest Beach, dans l'État du Queensland, en Australie. Selon les premières informations, ces objets seraient des débris spatiaux qui, après avoir traversé les couches denses de l'atmosphère, se sont écrasés sur Terre. Cette découverte a attiré l'attention non seulement des habitants, mais aussi des agences spatiales internationales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Découvertes début juillet, les six sphères métalliques ont été immédiatement isolées par les services de secours, assurant ainsi la sécurité de la zone. Les experts ont transporté les objets dans des laboratoires spécialisés pour une étude approfondie. Bien que l'origine exacte ou l'appartenance de ces objets à un pays ou une entreprise spécifique n'ait pas encore été officiellement confirmée, il existe des hypothèses sérieuses.

Probabilité élevée qu'il s'agisse de pièces de fusée

Selon les données fournies par l'Australian Space Agency, ces « sphères spatiales » pourraient être des réservoirs haute pression de lanceurs. De tels composants sont généralement fabriqués en titane. Le titane se distingue par sa solidité et sa résistance à la chaleur, ce qui lui permet de supporter les températures extrêmes lors de la rentrée atmosphérique et d'atteindre le sol presque intact.

Les experts soulignent que de telles pièces d'engins spatiaux sont fréquemment retrouvées sur Terre après avoir quitté leur orbite. Cependant, la trajectoire de rentrée et le comportement de ces débris restent encore insuffisamment étudiés. Cela remet à l'ordre du jour la question de la sécurité des vols spatiaux et de l'élimination des débris.

L'Australie, un « refuge » pour les débris spatiaux

En raison de sa situation géographique, le continent devient souvent une destination pour les objets tombant de l'espace. Auparavant, des fragments de la station Skylab, des débris du vaisseau SpaceX Dragon et diverses pièces de fusées y avaient été retrouvés. Ces nouvelles découvertes montrent à quel point le problème des débris générés par l'exploration spatiale est urgent.

Les autorités locales et les experts mettent en garde les citoyens et demandent de respecter les règles suivantes :

  • Ne jamais toucher les objets métalliques suspects ;
  • Signaler immédiatement la découverte aux services d'urgence ;
  • Maintenir une distance de sécurité autour des objets.
Actuellement, l'Australian Space Agency travaille avec des partenaires internationaux pour déterminer à quelle mission appartiennent ces sphères. Une déclaration officielle sur la composition et la fonction précise des objets est attendue prochainement suite aux analyses en laboratoire.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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