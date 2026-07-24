Le Real Madrid prêt à battre le record de transfert pour Michael Olise

L'ailier du Bayern Munich et de l'équipe de France, Michael Olise, pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football. Les rumeurs selon lesquelles le Real Madrid serait prêt à débourser une somme astronomique pour s'attacher les services du talent de 24 ans sont au centre de l'attention médiatique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, le club madrilène envisage de payer 223 millions d'euros (environ 191 millions de livres sterling) pour Olise. Si ce transfert se concrétise, il battrait le record historique établi par le Brésilien Neymar et deviendrait le transfert le plus coûteux de l'histoire du football. Michael Olise a atteint son meilleur niveau, non seulement en club, mais aussi sur la scène internationale.

Conseil d'expert : est-il nécessaire de se précipiter ?

Bien que l'intérêt d'un géant comme le Real Madrid soit flatteur pour tout joueur, l'ancien footballeur et consultant Jeremie Aliadière conseille à la jeune star de rester une année de plus en Allemagne. Selon lui, Olise doit apprendre à jouer sous une pression intense et consolider sa régularité. « Il a franchi un cap depuis son arrivée au Bayern, mais il doit continuer à accumuler de l'expérience avant d'obtenir le statut de Galactique », déclare Aliadière.

Olise a enregistré des résultats impressionnants avec le Bayern la saison dernière. Il a inscrit 25 buts toutes compétitions confondues et a délivré 28 passes décisives. Son tandem exceptionnel avec Harry Kane a grandement aidé le club munichois à remporter la Bundesliga. Sa créativité sur le terrain et sa rapidité de décision n'ont pas laissé les recruteurs du Real Madrid indifférents.

Membre de l'équipe de France ayant atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2026, le joueur est devenu une force motrice aux côtés de stars comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Son parcours, débuté dans un club modeste comme Reading, l'a mené en peu de temps à l'Allianz Arena et sur les scènes mondiales, ce qui a provoqué une hausse spectaculaire de sa valeur marchande.

La direction du Real Madrid voit en Olise une pièce maîtresse capable d'accroître le potentiel offensif de l'équipe. La présence de plusieurs stars françaises dans l'effectif madrilène pourrait faciliter l'adaptation de Michael dans la capitale espagnole. Cependant, un transfert record impose toujours une immense responsabilité sur les épaules du joueur.

Pour l'instant, la direction du Bayern n'a pas l'intention de laisser partir son leader, mais une offre supérieure à 200 millions d'euros ferait réfléchir n'importe quel club. Dans les mois à venir, les rumeurs de transfert autour de Michael Olise devraient s'intensifier et devenir l'événement majeur du mercato estival.