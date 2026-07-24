La GeForce RTX 3060 reste pertinente : elle surpasse les nouvelles RTX 4060 et Radeon RX 7600

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La GeForce RTX 3060 reste pertinente : elle surpasse les nouvelles RTX 4060 et Radeon RX 7600

Une situation inattendue s'observe sur le marché des cartes graphiques : le modèle GeForce RTX 3060, sorti il y a quelques années, démontre sa supériorité sur ses successeurs et concurrents. Les nouveaux jeux et les tests graphiques complexes ont révélé que cette carte vidéo possède un potentiel de longévité supérieur à celui de modèles plus modernes et coûteux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les analyses du portail 3DCenter, l'ancien modèle de NVIDIA doté de 12 GB de mémoire vidéo n'a pas seulement conservé sa position dans les nouveaux jeux, mais il rattrape également des cartes équipées de 8 GB de mémoire comme la GeForce RTX 4060 et la Radeon RX 7600. En comparant les résultats des tests de jeux de 2026 de PC Games Hardware avec ceux de 2023, la supériorité de l'ancienne architecture est devenue évidente.

La capacité de mémoire est devenue le facteur décisif

Les résultats de l'étude montrent qu'en résolution Full HD (1080p), l'avance de la GeForce RTX 4060 sur la RTX 3060 est passée de 23,5 % à 18,8 %. Pour le modèle Radeon RX 7600, cette baisse est encore plus marquée, tombant de 20,7 % à 11,8 %. Cela signifie qu'à mesure que les exigences des jeux modernes augmentent, les modèles moins chers de la nouvelle génération perdent de leur puissance.

La situation la plus intéressante a été observée lors des tests en résolution 4K. Ici, grâce à ses 12 GB de mémoire, la GeForce RTX 3060 a réussi à vaincre ses deux nouveaux rivaux. Alors que la GeForce RTX 4060 n'a pu atteindre que 97,2 % des performances du modèle précédent, le score de la Radeon RX 7600 est tombé à 94,9 %.

Selon les experts, cette situation n'est pas due à des mises à jour de pilotes ou à un miracle de l'architecture Ampere, mais à un simple indicateur technique : la capacité de la mémoire vidéo (VRAM). Les jeux modernes, surtout avec des paramètres graphiques élevés, se retrouvent limités par 8 GB de mémoire. En conséquence, l'ancienne carte avec 12 GB de mémoire traite les données avec plus d'aisance.

Position sur le marché et perspectives

Il est à noter que les modèles du segment supérieur comme la GeForce RTX 4070 ont maintenu leur distance par rapport à la RTX 3060 et ont même creusé l'écart. Cela confirme que le problème ne concerne que les cartes du segment intermédiaire limitées en mémoire. La GeForce RTX 3060 reste l'un des choix les plus populaires, car son rapport prix/performance rivalise avec les nouveaux modèles.

  • GeForce RTX 3060 — 12 GB VRAM;
  • GeForce RTX 4060 — 8 GB VRAM;
  • Radeon RX 7600 — 8 GB VRAM.
En conclusion, lors du choix d'une carte vidéo, il est important de ne pas se fier uniquement à son année de sortie ou à sa série, mais à ses paramètres techniques, notamment la capacité de mémoire. L'exemple de la GeForce RTX 3060 montre que des spécifications techniques bien choisies peuvent retarder l'obsolescence d'un appareil de plusieurs années.

NVIDIAGeForce RTX 3060Carte GraphiqueTechnologieGaming
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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