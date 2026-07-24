Le club de Bayern Munich se prépare à entamer des négociations officielles pour prolonger le contrat de son attaquant vedette et capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane. Le joueur de 32 ans, dont le contrat actuel expire à la fin de la saison prochaine, occupe une place centrale dans les plans à long terme du club. Selon BBC Sport, les deux parties discuteront des détails du nouvel accord dans les semaines à venir. C'est ce que rapporte Goal.com .

Depuis son arrivée au club munichois en provenance de Tottenham en 2023, Harry Kane affiche des résultats phénoménaux. Jusqu'à présent, il a disputé 147 matchs sous les couleurs du géant allemand, réussissant à marquer 146 buts. Une telle efficacité incite Bayern Munich à vouloir conserver le joueur le plus longtemps possible. Les Munichois visent à maintenir la stabilité de l'effectif en garantissant l'avenir de leur attaquant.

Malgré l'intérêt des grands clubs européens et saoudiens,

Récemment, les services de Harry Kane ont suscitéainsi que le club saoudien d'Al-Hilal. Cependant, le joueur lui-même est pleinement satisfait de sa vie en Allemagne et s'est parfaitement adapté à la ville de Munich. Selon Goal.com, Kane ne pense pas pour l'instant à changer de club ou à retourner en Premier League anglaise.

Cette décision pourrait également signifier que le joueur renonce à son rêve de devenir le meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais. Actuellement, Alan Shearer détient le record de la Premier League avec 260 buts. En choisissant de rester en Allemagne, ses chances de battre ce record deviennent quasi nulles. Néanmoins, pour l'attaquant, les trophées collectifs et le succès en Ligue des champions restent prioritaires.

Bayern Munich prévoit de conclure les négociations avant que le calendrier ne devienne trop chargé. En parvenant à un nouvel accord avec Kane, le club vise non seulement à maintenir son hégémonie dans le championnat national, mais aussi à renforcer sa position sur la scène internationale. Depuis son arrivée, le joueur a déjà remporté deux titres de Bundesliga et la Coupe d'Allemagne.

Pour les fans de football, le maintien de Harry Kane à Munich est une nouvelle intéressante, car le football allemand et la marque Bayern Munich disposent d'une large audience. La régularité et le professionnalisme de Kane font de lui l'un des légionnaires les plus performants de l'histoire de la Bundesliga. Il est attendu que les deux parties parviennent à un accord sur les conditions financières et la durée du contrat dans les semaines à venir.