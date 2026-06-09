Aleš Svoboda pilotera le vaisseau Dragon : la Tchéquie enverra son premier astronaute vers l'ISS

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Aleš Svoboda pilotera le vaisseau Dragon : la Tchéquie enverra son premier astronaute vers l'ISS

La République tchèque se prépare à envoyer son premier astronaute national vers la Station spatiale internationale (ISS) de son histoire. Selon le Premier ministre Petr Fiala, si le processus de préparation se déroule avec succès, le pilote militaire Aleš Svoboda deviendra participant à cette mission. Le vol est prévu pour la seconde moitié de 2027. Comme le rapporte Ixbt.com l'information .

Le projet est mis en œuvre grâce à un accord entre l'Agence spatiale européenne et l'entreprise Vast, qui organise des missions commerciales vers l'ISS. Selon le chef du gouvernement, la participation à un tel projet ouvrira de nouvelles opportunités pour les organisations scientifiques, les universités et les entreprises technologiques tchèques.

Cette expédition spatiale permettra principalement aux scientifiques et chercheurs tchèques de participer au développement de technologies appliquées dans l'industrie, la santé et d'autres domaines importants. Cela démontre la capacité de la Tchéquie à faire partie de projets modernes et avancés.

Selon les informations préliminaires, Aleš Svoboda pilotera le vaisseau spatial SpaceX Dragon, qui sera lancé en orbite à l'aide d'une fusée Falcon 9. L'équipage sera composé de quatre personnes. Il a été confirmé que l'astronaute français Thomas Pesquet a été nommé commandant de la mission.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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