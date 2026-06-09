Evotrex lève 30 millions de dollars pour un VR n'ayant pas besoin de bornes de recharge

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Evotrex lève 30 millions de dollars pour un VR n'ayant pas besoin de bornes de recharge

Bien que la startup Evotrex ne soit active que depuis deux ans, elle prévoit de fabriquer et de vendre ses premiers véhicules de loisirs hybrides (VR) l'année prochaine. L'entreprise vise à produire environ 1 000 unités par an. Pour atteindre cet objectif, Evotrex a clôturé une levée de fonds de série A de 30 millions de dollars, portant son financement total à 46 millions de dollars. Parmi les investisseurs figurent des fonds chinois et hongkongais tels que GSR United Capital et Forebright Concerto Capital, ainsi que la célèbre entreprise Anker. Techcrunch.com rapporte .

La startup basée à Los Angeles utilisera les capitaux levés pour finaliser les tests de son nouveau modèle de VR. L'entreprise est sortie du mode furtif l'année dernière et a présenté ses développements au Consumer Electronics Show cette année. Le marché est actuellement très concurrentiel, avec des fabricants traditionnels comme Thor et Winnebago travaillant sur des modèles électriques, mais ils n'ont pas encore commencé la livraison à grande échelle aux consommateurs.

Alex Xiao, l'un des fondateurs d'Evotrex, a souligné qu'il ne craignait pas la concurrence et que son expérience en tant que chef de produit chez Anker l'aidait. Alors que des concurrents comme Lightship et Pebble se concentrent sur les remorques tout électriques, Evotrex a choisi un système hybride. Ce système se compose d'un bloc-batterie chargé par un moteur à essence embarqué, appelé « véhicule électrique à autonomie étendue » (EREV).

Selon Alex Xiao, l'objectif principal est de créer des équipements permettant aux gens de vivre hors réseau pendant de longues périodes. Actuellement, 90 % des commandes pour le modèle PG5 RV de l'entreprise concernent la finition Premium à 160 000 dollars. L'entreprise se concentrera sur les tests de durabilité des produits et l'amélioration de la qualité du service client au cours des 10 à 12 prochains mois.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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