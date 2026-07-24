Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Argentine, Leandro Paredes, a réagi aux « jeux politiques » et aux diverses théories du complot entourant la finale de la Coupe du Monde 2026. Loin de se laisser entraîner par des spéculations controversées, il a ouvertement reconnu que l'Espagne avait été plus forte lors du match décisif.

Lors de la finale disputée le 19 juillet, l'Espagne a battu l'Argentine sur le score de 1-0, remportant ainsi le titre de champion.

« On peut devenir fou en entendant ces choses »

Selon les propos rapportés par le journal Ole, Paredes a déclaré que les rumeurs circulant avant, pendant et après la Coupe du Monde étaient devenues excessives.

« On peut devenir fou en écoutant tout ce qui se dit. Ce qui a été dit avant, pendant et après la Coupe du Monde… », a déclaré le joueur.

Cependant, il n'a pas précisé à quels jeux politiques ou théories du complot il faisait référence.

Paredes reconnaît la victoire de l'Espagne

L'Argentin, milieu de terrain, n'a pas cherché à expliquer la défaite en finale par des facteurs externes. Au contraire, il a admis que l'équipe adverse avait été meilleure lors du match décisif.

« En finale, l'Espagne a mieux joué que l'Argentine. C'est un vainqueur méritant », a déclaré Paredes.

Son opinion montre l'importance d'accepter le résultat sur le terrain, indépendamment des débats entourant la finale.

L'Argentine satisfaite de son tournoi

Paredes a souligné que, bien que l'équipe nationale d'Argentine n'ait pas réussi à remporter le titre, elle a réalisé un tournoi de haut niveau.

L'équipe a atteint la finale et a lutté pour le trophée lors d'un autre tournoi majeur. Pour le joueur, la principale source de fierté réside dans le travail accompli ces dernières années et la constance des résultats.

« Nous avons fait une très bonne Coupe du Monde. Nous pouvons être fiers du travail accompli et des succès obtenus au cours des huit dernières années. »

« C'est un honneur de faire partie de cette équipe »

Paredes a mis en avant le parcours de l'équipe nationale argentine au cours des huit dernières années. Selon lui, avec le temps, les joueurs et les fans comprendront encore mieux l'importance de cette période.

« C'est un honneur pour moi de faire partie de cette équipe. Avec le temps, nous comprendrons encore mieux à quel point c'est unique. »

Bien que la défaite en finale ait été difficile pour l'Argentine, Paredes a affirmé qu'il ne fallait pas juger le parcours global de l'équipe et ses résultats sur la base d'un seul match.

Fin des débats après la finale ?

La déclaration de Paredes est perçue comme une réponse aux diverses spéculations apparues après la défaite de l'Argentine. En reconnaissant la supériorité de l'Espagne, le joueur a recentré l'attention sur le travail de son équipe et ses succès à long terme.

Selon vous, l'Espagne a-t-elle mérité sa victoire en finale ? Laissez votre avis dans les commentaires.