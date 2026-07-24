Facebook lance une application dédiée aux vendeurs et un système de vérification gratuit

Le réseau social Facebook, appartenant à la société Meta, a annoncé des mises à jour majeures visant à accroître l'activité des utilisateurs et à réguler les processus de vente au sein de la plateforme. Désormais, une application mobile dédiée sera proposée aux vendeurs actifs de Marketplace, ainsi qu'un système gratuit de vérification d'identité pour lutter contre la fraude. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Actuellement, Facebook Marketplace est devenu un immense tableau d'annonces avec plus de 430 millions d'annonces publiées chaque mois. Avec plus de 1,1 milliard d'utilisateurs actifs, ce service gagne en popularité, notamment auprès de la jeune génération. Selon le portail Ixbt.com, la nouvelle application « Seller » permettra aux vendeurs de gérer leurs produits, de communiquer avec les acheteurs et de suivre les statistiques de vente.

Nouveau système de vérification et sécurité

Une autre nouveauté importante pour les utilisateurs de Facebook est le système « Facebook Verified ». Il est à noter qu'il diffère de l'abonnement payant « Meta Verified » et est fourni gratuitement. Grâce à ce système, les utilisateurs peuvent confirmer leur identité réelle en prenant un selfie. Les profils vérifiés afficheront une icône dans un cercle blanc, visible dans les sections Facebook Dating, Marketplace et Groups.

Cette mesure servira à réduire le nombre de bots et de faux comptes sur la plateforme. Pour les utilisateurs, cette fonctionnalité est cruciale, car l'identification de vendeurs fiables dans les groupes locaux et sur les places de marché a toujours été une question pertinente. Le nouveau badge garantit à l'utilisateur que la personne en face est réelle.

Contenu vidéo et capacités de l'AI

Facebook teste également un nouveau design dans l'interface principale de l'application, permettant de visionner des vidéos en plein écran. Cette fonctionnalité sera initialement déployée sur les marchés internationaux où la demande de contenu vidéo est élevée. Les utilisateurs pourront désactiver cette interface à tout moment pour revenir à la vue traditionnelle du fil d'actualité (feed).

La société Meta intègre également activement des technologies d'intelligence artificielle (AI) dans ses applications. À l'avenir, les commodités suivantes sont attendues pour les vendeurs :

Rédaction automatique des descriptions de produits à l'aide de l'AI ;

Recherche intelligente pour trouver des réponses aux questions dans les groupes ;

Bots spécialisés pour automatiser les processus de vente.

Ces derniers mois, l'entreprise a présenté plusieurs nouveaux projets, dont l'application « Forum » de style Reddit pour Facebook Groups et la plateforme « Pocket » pour les développeurs. Ces étapes font partie d'une stratégie visant à transformer Facebook non seulement en réseau social, mais en un écosystème complet.