Un tournant important est attendu dans l'industrie aéronautique russe : la production en série des avions de ligne SJ-100, assemblés entièrement avec des composants locaux, débutera à l'automne de cette année. Ce projet est considéré comme l'une des mesures les plus importantes pour assurer l'indépendance de l'aviation civile russe face aux sanctions occidentales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le gouverneur du kraï de Khabarovsk, Dmitri Demechine, a déclaré à l'agence TASS que toutes les technologies étrangères du projet Sukhoi Superjet ont été remplacées par des équivalents russes. Actuellement, les usines procèdent aux derniers préparatifs pour lancer les lignes de production à pleine capacité. Cela devrait marquer une nouvelle ère pour les vols intérieurs du pays.

Mises à jour techniques et moteurs PD-8

L'avion SJ-100 est une version profondément modernisée du précédent modèle Sukhoi Superjet 100. Sa principale différence réside dans le fait que presque tous les systèmes de l'appareil, y compris l'avionique, le train d'atterrissage et, surtout, les moteurs, sont fabriqués en Russie. Les moteurs étrangers utilisés dans les modèles précédents ont été remplacés par des unités locales PD-8.

Rappelons que le premier vol d'essai du SJ-100, entièrement substitué aux importations et équipé de moteurs PD-8, a été réalisé avec succès à Komsomolsk-sur-l'Amour. Ces tests ont prouvé que l'avion répond aux normes de sécurité internationales et n'est pas techniquement inférieur à ses prédécesseurs.

Besoins du marché intérieur

Selon le gouverneur Demechine, la demande pour de nouveaux avions est actuellement très élevée parmi les compagnies aériennes et dans les régions russes. Les experts estiment les besoins du marché intérieur à environ 100 nouveaux appareils. Il est prévu de couvrir une partie de ce besoin avec les avions SJ-100 et une autre partie avec les modèles Il-114.

Le développement de l'aviation régionale est d'une importance stratégique pour la Russie, car il existe une pénurie d'avions modernes court et moyen-courriers pour relier les vastes territoires du pays. Le SJ-100 servira précisément à combler ce vide.

Le succès de ce projet devrait avoir un impact positif non seulement sur le secteur des transports, mais aussi sur les industries de haute technologie de l'économie russe. La production en série de ces nouveaux avions permettra de préserver des milliers d'emplois et de revitaliser l'industrie des composants aéronautiques.