Les écouteurs IA Yandex Drops passent l'audit de sécurité OWASP

L'équipe de Yandex a annoncé des détails supplémentaires sur sa dernière innovation — les écouteurs IA Yandex Drops. Ce nouveau dispositif portable a réussi avec succès une vérification complète de conformité aux normes de sécurité internationales. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon le service de presse de l'entreprise, la fiabilité du gadget et des systèmes associés a été évaluée sur la base de la méthodologie de l'organisation internationale OWASP. Cet audit a couvert non seulement l'appareil lui-même, mais aussi son logiciel, y compris le firmware et l'application mobile.

Les experts ont également testé la sécurité des échanges de données via le protocole Bluetooth. Selon Nikita Lichaniy, ingénieur en sécurité de l'information chez Yandex, cette approche est une pratique standard pour tous les produits de l'entreprise.

Pour information, OWASP (Open Web Application Security Project) est une organisation à but non lucratif qui développe des guides et des frameworks dans le domaine de la sécurité. Les utilisateurs de Yandex Drops peuvent désormais être pleinement convaincus que leurs données sont protégées.