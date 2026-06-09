Nouvelle taxe pour les ordinateurs portables et smartphones : le montant dépend de la marque

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Nouvelle taxe pour les ordinateurs portables et smartphones : le montant dépend de la marque

Le gouvernement russe a proposé de modifier le mécanisme de la taxe technologique pour les fabricants et importateurs d'électronique. Selon les amendements au Code fiscal, le montant du paiement dépendra non seulement de la catégorie de produit, mais aussi de la marque, du modèle et des spécifications techniques spécifiques de l'appareil. RBC en fait état. Ixbt.com rapporte .

Auparavant, des taux fixes étaient prévus pour certaines catégories de produits. Désormais, une approche différenciée est proposée, où le montant maximal de la taxe peut atteindre jusqu'à 5 000 roubles par unité de produit. Le ministère de l'Industrie et du Commerce déterminera les taux exacts et la méthode de calcul.

Parallèlement, le gouvernement a décidé de reporter le lancement du nouveau système. Si la taxe technologique devait initialement être introduite à partir du 1er septembre 2026, cette date a été repoussée au 1er décembre 2026. Selon les représentants du ministère, cette décision a été prise en tenant compte des souhaits des acteurs du marché.

La taxe technologique s'applique aux produits électroniques importés et fabriqués en Russie. Les responsables espèrent que ces fonds serviront de source d'investissement pour développer l'industrie électronique locale et encourager la localisation de la production.

Auparavant, les représentants du secteur s'étaient opposés à l'introduction du nouveau paiement, avertissant qu'il pourrait entraîner une augmentation des coûts de production et des prix pour les consommateurs finaux. Certains acteurs du marché craignent que la charge supplémentaire n'affecte également négativement les fabricants locaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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