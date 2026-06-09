Yandex élargit la géographie de la location de vélos électriques sécurisés

L'équipe Yandex a annoncé l'expansion de sa flotte de vélos électriques Yandex Bike, conçus pour les services de livraison par coursiers, ainsi que de leur zone d'utilisation. Désormais, ces véhicules sûrs sont disponibles à la location dans plus de 20 villes en Russie, le nombre total de vélos passant de 20 000 à 30 000. Selon Ixbt.com rapport .

La liste des villes disponibles à la location comprend Moscou, Saint-Pétersbourg, Iekaterinbourg, Novossibirsk, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Oufa, Krasnodar et d'autres grands centres. Ce service peut être utilisé non seulement par les coursiers Yandex, mais aussi par d'autres services de livraison et les employés d'entreprises disposant d'une logistique personnelle.

Des tarifs individuels et corporatifs (B2B) ont été introduits pour les utilisateurs. Pour rappel, Yandex Bike est un vélo électrique spécial développé par l'entreprise en 2022 et lancé dans les rues en 2023. Il est équipé d'un moteur de 240 W et d'une batterie avec un système de surveillance qui prévient la surchauffe et les courts-circuits.

Pour assurer la sécurité, le module IoT installé dans l'appareil limite la vitesse maximale à 25 km/h. Cela joue un rôle important dans la garantie de la sécurité des coursiers et des piétons.