Landspace lance avec succès la fusée méthane Zhuque-2E Y6

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Landspace lance avec succès la fusée méthane Zhuque-2E Y6

La société chinoise Landspace a lancé avec succès la version améliorée du lanceur Zhuque-2E Y6 depuis le cosmodrome de Dongfeng le 9 juin à 08h23, heure de Pékin. Dans le cadre de cette mission, les satellites Spacesail DTC 01 et CMCC-02 ont été placés avec succès sur l'orbite désignée. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon l'entreprise, toutes les étapes du vol se sont déroulées normalement et la mission s'est achevée avec un succès total. Il s'agissait du huitième vol historique de la fusée Zhuque-2, fonctionnant au méthane et à l'oxygène. Ce programme est considéré comme l'un des projets les plus importants du secteur spatial privé chinois.

Les représentants de Landspace ont souligné que cette mission est directement liée au développement de l'infrastructure internet par satellite de la Chine. Le vol fait partie de la mise en œuvre du projet national d'internet par satellite, visant à élargir la constellation de communication et à créer des services abordables pour les utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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