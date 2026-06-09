Anthropic lance son modèle Claude Fable le plus puissant au grand public

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Anthropic lance son modèle Claude Fable le plus puissant au grand public

Anthropic a rendu son modèle d'intelligence artificielle le plus avancé accessible au grand public pour la première fois, mais ce processus s'accompagne de mesures de sécurité strictes. Mardi, l'entreprise a lancé Claude Fable 5, la version publique du modèle Mythos. Selon Anthropic, Fable 5 offre des performances élevées en ingénierie logicielle, travail intellectuel et analyse visuelle, mais les réponses dans les domaines à haut risque tels que la cybersécurité, la biologie et la chimie sont bloquées, et le système passe automatiquement au modèle Claude Opus 4.8. Techcrunch.com rapporte .

Initialement présenté en avril, le modèle Mythos n'était disponible que pour des partenaires limités en raison de préoccupations liées à la cybersécurité. Depuis la semaine dernière, Anthropic a permis à des centaines d'organisations dans 15 pays d'utiliser ce modèle. Désormais, cette technologie est accessible à tous via Claude API et les plans Enterprise. Le modèle Fable 5 sera offert gratuitement aux abonnés Pro, Max et Team jusqu'au 22 juin, et des crédits séparés seront requis pour l'utilisation à partir du 23 juin.

La sortie du modèle Fable coïncide avec la préparation d'Anthropic à entrer sur le marché ouvert aux côtés de géants comme OpenAI et SpaceX. L'entreprise avertit que les systèmes d'intelligence artificielle se développent si rapidement qu'ils pourraient bientôt atteindre le niveau d'amélioration récursive de soi (RSI) sans intervention humaine. Par conséquent, pour empêcher les modèles de niveau Mythos de tomber entre de mauvaises mains, Anthropic a effectué plus de 1000 heures de tests internes et externes de « red-teaming ».

Par mesure de sécurité, Anthropic a mis en place une politique de conservation de toutes les données de trafic pendant 30 jours. L'entreprise souligne qu'elle n'utilisera pas ces données pour entraîner les modèles, mais uniquement pour se protéger contre les attaques sophistiquées et les nouvelles tentatives de « jailbreak ». Actuellement, 95 pour cent des sessions Fable 5 se terminent avec succès grâce aux propres réponses du modèle, le système ne s'appuyant sur l'assistance d'Opus 4.8 que dans des cas extrêmement complexes.

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Nodirbek Razzokov
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