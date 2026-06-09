Tecno ajoute un mode football à son assistant IA Ella

·5·Technologie
Tecno ajoute un mode football à son assistant IA Ella

La marque internationale Tecno a annoncé une mise à jour majeure pour son assistant intelligent Ella. Développé à l'approche de la Coupe du Monde 2026, le mode football spécial deviendra un analyste personnel et un compagnon pour les utilisateurs de smartphones. Selon Ixbt.com rapport .

La nouvelle fonctionnalité est intégrée à l'interface Tecno et fonctionne sur la série Camon 50 et d'autres appareils de la marque sans applications supplémentaires. Le système offre trois outils principaux aux fans : un calendrier adaptatif, un résumé des matchs et un classement mis à jour en temps réel.

L'assistant synchronise automatiquement le calendrier des matchs selon le fuseau horaire de l'utilisateur. Il génère également des analyses d'avant-match, des statistiques d'équipe et des rapports détaillés après la fin du match. Le classement affiche les points et la différence de buts dans 12 groupes, avec les équipes qualifiées mises en évidence séparément.

De plus, Tecno n'a pas oublié les fonctions de divertissement. Grâce à l'outil « Photo avec une star » alimenté par un réseau neuronal génératif, les utilisateurs peuvent fusionner leurs selfies avec des images de leurs footballeurs préférés et les partager sur les réseaux sociaux.

TecnoEllaIntelligence ArtificielleCamon 50Coupe Du Monde
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

VTB lance les virements par code QR via SBP pour les particuliersVTB lance les virements par code QR via SBP pour les particuliersAujourd'hui, 17:27Landspace lance avec succès la fusée méthane Zhuque-2E Y6Landspace lance avec succès la fusée méthane Zhuque-2E Y6Aujourd'hui, 16:54Limite imposée au nombre de cartes bancaires en Russie : nouvelle loi adoptéeLimite imposée au nombre de cartes bancaires en Russie : nouvelle loi adoptéeAujourd'hui, 16:53Rivian commence la livraison du R2 SUV, son modèle le plus importantRivian commence la livraison du R2 SUV, son modèle le plus importantAujourd'hui, 16:53Apple devrait bientôt présenter un modèle d'iPhone pliableApple devrait bientôt présenter un modèle d'iPhone pliableAujourd'hui, 16:29L'ère FAANG est révolue : MANGOS domine désormais le monde de la techL'ère FAANG est révolue : MANGOS domine désormais le monde de la techAujourd'hui, 16:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin