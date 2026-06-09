Tecno ajoute un mode football à son assistant IA Ella

La marque internationale Tecno a annoncé une mise à jour majeure pour son assistant intelligent Ella. Développé à l'approche de la Coupe du Monde 2026, le mode football spécial deviendra un analyste personnel et un compagnon pour les utilisateurs de smartphones. Selon Ixbt.com rapport .

La nouvelle fonctionnalité est intégrée à l'interface Tecno et fonctionne sur la série Camon 50 et d'autres appareils de la marque sans applications supplémentaires. Le système offre trois outils principaux aux fans : un calendrier adaptatif, un résumé des matchs et un classement mis à jour en temps réel.

L'assistant synchronise automatiquement le calendrier des matchs selon le fuseau horaire de l'utilisateur. Il génère également des analyses d'avant-match, des statistiques d'équipe et des rapports détaillés après la fin du match. Le classement affiche les points et la différence de buts dans 12 groupes, avec les équipes qualifiées mises en évidence séparément.

De plus, Tecno n'a pas oublié les fonctions de divertissement. Grâce à l'outil « Photo avec une star » alimenté par un réseau neuronal génératif, les utilisateurs peuvent fusionner leurs selfies avec des images de leurs footballeurs préférés et les partager sur les réseaux sociaux.