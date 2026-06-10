Le modèle Fable 5 d'Anthropic crée des jeux avec une seule commande

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Le modèle Fable 5 d'Anthropic crée des jeux avec une seule commande

Anthropic a publié la première version publique de son modèle Mythos tant attendu — Claude Fable 5. Ethan Mollick, chercheur renommé en IA et professeur à l'Université de Pennsylvanie, a testé le modèle et a trouvé ses capacités étonnantes. Selon Mollick, Fable 5 surpasse considérablement tous les modèles publics qu'il a utilisés jusqu'à présent. Techcrunch.com rapporte .

Selon le chercheur, le nouveau modèle peut travailler sans interruption pendant des heures sur des tâches techniques multipages et fait preuve d'une grande efficacité dans la résolution de problèmes complexes. Le plus intéressant est que Mollick a réussi à créer plusieurs jeux vidéo entièrement fonctionnels sur la plateforme Claude Code en utilisant une seule invite initiale.

Les jeux créés incluent une interprétation unique du jeu classique Snake, Strata, basé sur l'allumage de lumières dans des tunnels souterrains, et Duino, inspiré par la poésie du poète allemand Rainer Maria Rilke. Bien que les graphismes ne soient pas encore parfaits, la génération de mécaniques de jeu complètes à partir d'une seule commande est saluée comme une révolution technologique.

Au-delà des jeux, le modèle Fable 5 a pu créer des cartes isochrones — des outils complexes qui visualisent le temps de voyage entre deux points — avec une grande précision. Cela signifie que des projets qui nécessitaient auparavant toute une équipe de développeurs peuvent maintenant être prêts en quelques minutes grâce à l'IA.

Cette nouvelle ouvre d'importantes opportunités pour les "vibe coders" dans l'industrie du logiciel. Les résultats démontrés par Claude Fable 5 sont un indicateur clé de la rapidité avec laquelle les capacités de l'IA se développent et de la façon dont les processus de programmation complexes changeront fondamentalement à l'avenir.

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Nodirbek Razzokov
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