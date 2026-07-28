Thea Energy obtient une subvention de 20 millions de dollars pour ses réacteurs à fusion

La startup Thea Energy, qui cherche à commercialiser l'énergie de fusion, a décroché une importante subvention fédérale de 20 millions de dollars de la part du Département de l'énergie des États-Unis. Ces fonds serviront à financer le processus de fabrication d'aimants supraconducteurs à haute température (HTS), marquant une étape cruciale vers la création de futures sources d'énergie. C'est ce rapporte Techcrunch.com qui l'annonce.

Selon TechCrunch, ce financement a été attribué par l'Agence pour les projets de recherche avancée de l'énergie (ARPA-E) du Département de l'énergie des États-Unis. Pour les startups axées sur le secteur des technologies de pointe (hard-tech), la production a toujours nécessité d'importants investissements financiers, faisant de cette subvention un soutien précieux pour l'entreprise.

Confinement magnétique et technologie stellarator

Les réacteurs à confinement magnétique constituent l'une des deux principales méthodes de production d'énergie de fusion, où de puissants champs magnétiques retiennent et compriment le plasma. Les particules sont chauffées jusqu'à fusionner avec le carburant, libérant ainsi une quantité colossale d'énergie. Dans ce processus, les aimants HTS figurent parmi les composants les plus précieux mais essentiels.

Le réacteur de Thea Energy repose sur une conception appelée stellarator. Les stellarators ressemblent à une chambre à air de vélo aux formes complexes, ce qui aide à confiner le plasma de manière plus efficace. Habituellement, les aimants de ces dispositifs sont fabriqués dans des formes complexes, ce qui fait grimper considérablement leur coût.

Une approche innovante pour réduire les coûts

Afin de réduire les coûts de production, Thea a adopté une solution unique. Les 12 grands aimants qui jouent le rôle principal dans le réacteur de l'entreprise sont fabriqués à partir de seulement quatre modèles différents. De plus, plus de 300 petits aimants utilisés pour le réglage précis du plasma possèdent tous une forme identique.

Ces petits aimants sont répartis le long du périmètre du réacteur, tels des pixels sur un écran d'ordinateur. Leur pilotage par logiciel améliore la tolérance aux erreurs de fabrication et réduit finalement de manière significative les coûts globaux.

Actuellement, Thea Energy est l'une des startups de fusion ayant levé le plus de fonds. En mai de cette année, l'entreprise a récolté 100 million de dollars d'investissements, et au début de 2024, elle a clôturé avec succès un tour de table de Series A de 20 millions de dollars. À l'instar de nombreux pairs de l'industrie, Thea prévoit de construire sa première centrale nucléaire à fusion de dimension commerciale d'ici le milieu des années 2040.