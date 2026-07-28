Peacock et YouTube concluent un accord de partenariat stratégique

Alors que les acteurs du marché du streaming se concentrent principalement sur les fusions et acquisitions, NBCUniversal a opté pour une stratégie différente en lançant une vaste collaboration avec YouTube. Selon ixbt.com, dans le cadre d'un accord stratégique mondial pluriannuel signé par les parties, le forfait Premium du service de streaming Peacock sera proposé aux abonnés de YouTube Premium aux États-Unis à partir du début de 2027. Cette mesure permettra aux spectateurs de profiter de leurs émissions et retransmissions sportives préférées sans quitter la plateforme. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon le nouvel accord, des millions d'utilisateurs auront accès à la collection complète de contenus de la plateforme Peacock. Cela inclut des projets populaires tels que les compétitions sportives de la NFL et de la NBA, les célèbres émissions “Saturday Night Live” et “Love Island USA”, la série “Law & Order: SVU” ainsi que la franchise The Real Housewives de la chaîne Bravo. Tout le contenu sera directement intégré à l'expérience YouTube, rendant le processus de recherche et de visionnage encore plus pratique pour les spectateurs.

Marché des services de streaming et stratégie de distribution

Ce partenariat revêt également une importance cruciale pour YouTube, rendant son service d'abonnement encore plus attractif et soutenant sa stratégie visant à transformer la plateforme en un centre de streaming majeur et unique. Dans un contexte de concurrence avec des plateformes comme YouTube et TikTok, qui accaparent activement le temps des consommateurs, les géants des médias recherchent de nouvelles voies de croissance. Alors que d'autres grandes entreprises du marché recherchent des changements par le biais de fusions majeures, Peacock a choisi la voie d'une large distribution et d'une présence directe auprès de son audience existante.

Actuellement, Peacock poursuit de manière cohérente sa politique d'intégration de ses contenus sur les plateformes que les spectateurs utilisent déjà. Notamment, l'entreprise avait précédemment établi des partenariats avec Amazon et Apple. L'accord mondial signé avec YouTube constitue la démarche la plus importante de Peacock dans ce domaine. Cette nouvelle survient à la suite des annonces concernant la réalisation du premier bénéfice trimestriel de l'entreprise.

Marché international et opportunités d'abonnement

Il convient de noter que ce partenariat stratégique ne se limite pas au marché américain. Les services de streaming internationaux de NBCUniversal, Universal+ et Hayu, seront également proposés aux utilisateurs via YouTube Premium sur certains marchés sélectionnés. Cela élargira considérablement la portée mondiale du service.

De plus, dès la fin de cet été, il sera également possible de souscrire officiellement au service Peacock Premium en tant qu'abonnement complémentaire individuel via YouTube Primetime Channels. Actuellement, Peacock Premium fonctionne en mode avec publicités au prix de 10.99 dollars par mois, tandis que le forfait Peacock Premium Plus est proposé aux utilisateurs via YouTube Primetime Channels depuis la fin du mois de juin.