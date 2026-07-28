Bradley Barcola envisage de quitter le PSG pour rejoindre la Premier League

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Bradley Barcola envisage de quitter le PSG pour rejoindre la Premier League

L'attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, a surpris la direction du club en exprimant son désir de partir. Selon Sky Sport, l'international français a refusé de signer un nouveau contrat financièrement avantageux et vise un transfert en Premier League lors du mercato estival, rapporte Goal.com rapporte .

Bien que l'ailier de 23 ans soit actuellement lié aux Parisiens jusqu'en 2028, il a estimé qu'il était temps pour lui de relever un nouveau défi dans sa carrière. La direction du PSG le considérait comme un élément clé de ses projets futurs, mais cette décision place le club dans une situation complexe.

Liverpool devient le principal prétendant

Selon Florian Plettenberg, Liverpool a entamé des discussions avec les représentants du joueur et s'affirme comme le principal favori pour son transfert. Les Reds ont fait du joueur français leur cible prioritaire pour renforcer leur secteur offensif.

Il est rapporté que la direction de Liverpool est prête à offrir à Bradley Barcola un contrat lucratif qui le placerait parmi les joueurs les mieux rémunérés de l'équipe. Le club a déjà établi des contacts préliminaires tant avec l'entourage du joueur qu'avec les dirigeants parisiens.

Arsenal manifeste également de l'intérêt

Un autre grand club anglais, Arsenal, pourrait également se joindre à la course pour l'ailier. Les Gunners suivraient de près les performances de Barcola afin de créer une concurrence saine pour Bukayo Saka et Gabriel Martinelli.

Néanmoins, Liverpool se montre plus actif pour finaliser l'accord avant la fermeture du mercato, et il est supposé que le joueur s'est déjà mis d'accord sur les conditions personnelles de son contrat.

Un prix de transfert exorbitant

Selon RMC Sport, le PSG n'a pas l'intention de laisser partir sa star facilement et a fixé son prix de transfert à 170 millions d'euros. Si cette transaction se réalise, elle deviendra sans aucun doute l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football.

Bradley BarcolaLiverpoolArsenalPSGPremier League
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Jahongir Tursunov
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