La Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity se distingue par un design de carte unique

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La Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity se distingue par un design de carte unique

Selon ixbt.com, Gigabyte a présenté les cartes graphiques de la gamme GeForce Aorus Infinity dotées d'une conception totalement inédite sur le marché. Faisant partie des modèles haut de gamme de cette série, le design de la carte graphique RTX 5080 a attiré l'attention de la communauté technologique car son circuit imprimé présente des solutions architecturales inattendues. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Structure inhabituelle et flux d'air

Selon les informations révélées, la partie circuit imprimé de la nouvelle carte graphique est relativement courte, et un immense trou a été découvert sur sa partie gauche. Ce trou n'est pas continu et est traversé par plusieurs pistes fines. Selon les experts, une telle solution d'ingénierie a été délibérément conçue pour permettre au système de refroidissement de faire passer l'air directement à travers, assurant ainsi un flux d'air traversant (skvoznoy produm). Un design similaire n'avait jamais été observé auparavant sur d'autres modèles du marché.

Implantation dense et système d'alimentation puissant

En raison de la surface totale du circuit imprimé relativement restreinte, les micro-composants y sont disposés de manière très dense. En particulier, selon ixbt.com, l'appareil est équipé d'un sous-système d'alimentation à 17 phases, ce qui garantit un fonctionnement stable de la puce graphique.

Le fonctionnement efficace de la carte graphique ne dépend pas seulement de la carte elle-même, mais aussi de son module de refroidissement. Le radiateur créé pour ce modèle utilisant un grand nombre de caloducs, l'efficacité globale du refroidisseur devrait être très élevée. Cette approche adoptée par Gigabyte pourrait constituer une étape majeure pour éviter la surchauffe des appareils haute performance.

GigabyteGeForce AorusRTX 5080Carte GraphiqueTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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