Découvrez quelle carte graphique est nécessaire pour le jeu Halo Campaign Evolved

Le projet Halo Campaign Evolved, basé sur le premier volet de la franchise culte et propulsé par le moteur Unreal Engine 5, sortira officiellement demain. Alors que cette nouvelle version promet d'offrir aux joueurs un univers familier avec des graphismes modernes, des experts l'ont testé sur différents matériels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon TechPowerUp, les capacités techniques et les exigences du projet ont été étudiées à l'avance, ce qui permet aux utilisateurs d'évaluer leurs PC à l'avance. Repensé à partir de technologies modernes, ce projet impose également ses propres exigences au marché des GPU.

Résultats selon différentes résolutions

Selon les résultats des tests, pour atteindre un taux stable de 60 k/s avec les paramètres de qualité maximaux, les exigences en matière de cartes graphiques varient considérablement selon la résolution. Notamment, pour obtenir le résultat souhaité en format Full HD, un matériel de niveau NVIDIA RTX 3070 Ti, RTX 5060 Ti ou AMD Radeon RX 9060 XT est requis.

Si l'utilisateur choisit le format 1440p, les exigences système augmentent encore. Dans ce cas, une carte graphique de niveau RTX 4070 Ti sera nécessaire pour garantir une fréquence d'images stable. Le test le plus difficile a été observé en résolution ultra-élevée 4K.

Il s'avère que même la carte graphique phare NVIDIA RTX 4090 ne parvient pas à assurer pleinement 60 k/s en format 4K. Cela démontre une fois de plus à quel point les projets créés sur le moteur Unreal Engine 5 sont exigeants en ressources.

Optimisation et technologies

Selon les experts, les performances globales du projet sont conformes aux attentes pour un moteur graphique aussi complexe et ne constituent en rien une catastrophe. Conformément aux tendances modernes, le jeu intègre divers upscalers et générateurs d'images permettant d'augmenter considérablement la fréquence d'images.

En particulier, toutes les principales technologies des trois grands leaders du marché sont entièrement prises en charge dans ce projet. Cela ouvre la voie aux joueurs pour optimiser les paramètres graphiques en fonction de leurs capacités matérielles et profiter d'un gameplay fluide.