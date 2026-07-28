Chelsea souhaite recruter le milieu expérimenté Jordan Henderson

Le club londonien de Chelsea s'apprête à modifier radicalement sa stratégie de transferts estivale en prenant une décision inattendue visant à ajouter de l'expérience à son effectif. Selon les informations relayées par SunSport, l'équipe étudie la possibilité de s'attacher les services de l'ancien capitaine de Liverpool, Jordan Henderson. Actuellement sous les couleurs de Brentford, le milieu expérimenté est attendu pour apporter les qualités de leadership indispensables à l'équipe dirigée par Xabi Alonso. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Lors des derniers mercenaires, la direction de Chelsea s'était concentrée exclusivement sur l'achat de jeunes joueurs prometteurs, mais elle compte désormais sur des éléments d'expérience pour maintenir l'équilibre au sein de l'effectif. Jordan Henderson avait signé un contrat de deux ans avec Brentford l'été dernier, après une aventure de 18 mois aux Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam. Cependant, l'équipe entraînée par Keith Andrews serait disposée à résilier le contrat du joueur par anticipation, ce qui pourrait lui permettre de rejoindre Chelsea gratuitement en tant qu'agent libre.

Expérience et équilibre financier

Si cet accord de transfert permet au joueur chevronné de poursuivre sa carrière au plus haut sommet du football européen, il aidera également Chelsea à gérer ses restrictions financières. Malgré son âge avancé, Henderson n'a pas perdu de son importance sur la scène internationale. Il a récemment été inclus dans la liste de l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026. Bien que son temps de jeu ait été limité lors du tournoi, le staff technique a salué son influence cruciale dans le vestiaire.

Actuellement apparu à 90 reprises, le milieu expérimenté ne fait pas seulement l'objet de la convoitise du club londonien. Deux autres clubs de Premier League suivent également de très près cette situation. Néanmoins, la direction de Chelsea accélère le processus pour attirer des joueurs d'expérience et se positionne clairement en tête de cette course.

Échec du transfert de Granit Xhaka et option Henderson

Durant la période des transferts estivaux, les Londoniens avaient d'abord manifesté leur intérêt pour le milieu de Sunderland, Granit Xhaka. Le joueur suisse avait auparavant réalisé des performances remarquables sous la houlette de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Toutefois, Sunderland a catégoriquement refusé de laisser partir son leader. Le contrat actuel du joueur court jusqu'à l'été 2028, et l'entraîneur principal Régis Le Bris a insisté sur le fait que le dossier était clos, le Suisse étant d'une importance capitale pour la participation du club à la prochaine Ligue Europa.

L'absence d'obligation de vente et la position ferme du club ont immédiatement contraint Chelsea à reporter son attention sur la candidature de Jordan Henderson. Si le transfert aboutit, les Londoniens s'assureront un leader fort tant sur le terrain qu'en dehors.