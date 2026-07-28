Un tournant majeur est attendu dans la carrière de John Stones, défenseur de l'équipe nationale d'Angleterre et de Manchester City. Selon les informations rapportées par Sky Sports, le joueur expérimenté est parvenu à un accord verbal pour rejoindre l'Inter, champion en titre de Serie A, et est proche de quitter le football anglais. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

À l'expiration de son contrat actuel avec Manchester City, Stones devrait rejoindre le club de San Siro en tant qu'agent libre. Actuellement, les représentants du défenseur travaillent activement pour finaliser les conditions d'un contrat de deux ans avec le géant italien.

Un transfert important pour l'Inter et ses rivaux

Cet accord est considéré comme une grande réussite pour l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu. Le technicien vise à renforcer son effectif avec des joueurs dotés d'une grande expérience de la victoire. La vaste expérience de John Stones en Premier League et sur la scène internationale devrait s'avérer très utile pour le club milanais.

Il s'avère que le succès du champion d'Italie dans ce dossier a porté un coup dur aux plans de plusieurs équipes anglaises influentes. En particulier, Arsenal et Chelsea souhaitaient conserver le défenseur expérimenté dans leurs rangs. Notamment, après la blessure de William Saliba, les "Gunners" ressentaient un besoin urgent de renforcer la profondeur de leur ligne défensive.

Cependant, il n'y avait pas que des clubs anglais, d'autres cadors ont également lutté pour le joueur. Notamment, la direction de la Juventus avait également contacté les représentants du joueur le week-end dernier. Bien que les Turinois espéraient attirer le défenseur de leur côté, les actions rapides et décisives de l'Inter ont ouvert la voie vers Milan.

Changements en défense et projets d'avenir

Le transfert de John Stones fait partie d'un plan plus large visant à renouveler la défense de l'Inter sous la direction de Cristian Chivu. Bien que l'attention principale soit actuellement portée sur le footballeur anglais, le club continue également de s'intéresser au capitaine de Tottenham, Cristian Romero, qui est l'une des principales cibles de transfert de l'entraîneur.

Si Benjamin Pavard quitte l'équipe lors du mercato estival, les Nerazzurri auront l'opportunité de recruter à la fois Stones et Romero. L'avenir de Pavard reste incertain pour l'instant, et son départ créerait à la fois de l'espace dans l'effectif et une liberté financière pour renouveler radicalement la défense. Quoi qu'il en soit, le champion d'Italie met actuellement l'accent sur le transfert de John Stones pour finaliser l'accord.