Satya Nadella : les entreprises qui dépendent d'une seule IA courent à la crise

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Satya Nadella : les entreprises qui dépendent d'une seule IA courent à la crise

Le patron de Microsoft, Satya Nadella, a vivement conseillé au monde des affaires d'être extrêmement vigilant dans l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle et de ne pas dépendre d'un seul fournisseur privé. Dans une interview accordée à la chaîne CNN, il a ouvertement déclaré que les entreprises qui s'appuient entièrement sur un seul laboratoire d'IA perdront leur compétitivité à l'avenir et déclineront. C'est ce que rapporte Techcrunch.com en informe.

Selon ixbt.com, Nadella a souligné que les entreprises doivent être prudentes lorsqu'elles confient leurs données et leurs requêtes (prompts) à d'autres sociétés. Selon lui, chaque entreprise, lors de l'utilisation de modèles d'IA, doit conserver toutes ses métadonnées. Cela permettra à l'avenir de créer ses propres modèles ouverts ou des paramètres de poids spéciaux (weights).

La nécessité de contrôler l'infrastructure de l'IA

Poursuivant sa réflexion, le patron de Microsoft a souligné que toute entreprise ne disposant pas de son propre modèle ou d'une infrastructure indépendante délègue progressivement sa capacité de réflexion à l'extérieur. Si les entreprises n'utilisent pas de passerelles AI spéciales séparant l'échange de données et les requêtes du modèle, elles s'exposent à un risque majeur.

Nadella a également appelé les entreprises à ne pas devenir trop dépendantes des outils de codage intégrés et des assistants (harnesses) des laboratoires d'IA. Une telle approche permettra à l'entreprise de modifier n'fporte quel modèle à l'avenir ou d'utiliser plusieurs systèmes simultanément. Par conséquent, l'entreprise ne liera pas son destin à un seul fournisseur.

Tendances du marché et perspectives d'avenir

Il est intéressant de noter que Microsoft elle-même est l'un des principaux investisseurs dans de grands laboratoires d'IA tels qu'Anthropic et OpenAI. Néanmoins, cette déclaration de Nadella montre la demande croissante d'infrastructures alternatives et de services cloud sur le marché technologique.

Aujourd'hui, les acteurs économiques cherchent à choisir des modèles moins chers, open source et fonctionnant sur leur propre matériel, plutôt que de s'en remettre à un seul modèle coûteux. Cela augmentera encore la nécessité de gérer divers systèmes d'IA et d'utiliser des agents de codage indépendants à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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