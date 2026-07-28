Scarlett, le chat qui est rentré plusieurs fois dans les flammes pour sauver ses nouveau-nés

·26·Monde
Scarlett, le chat qui est rentré plusieurs fois dans les flammes pour sauver ses nouveau-nés

En 1996, à New York, un violent incendie s'est déclaré dans un garage. Une chatte errante nommée Scarlett et ses cinq nouveau-nés se trouvaient à l'intérieur du bâtiment.

Au début de l'incendie, Scarlett aurait pu s'échapper seule et sauver sa vie. Mais elle n'a pas abandonné ses petits. La mère chatte est entrée encore et encore dans les flammes, en ressortant chaque fois un chaton.

Malgré la fumée épaisse, la forte chaleur et de graves brûlures, Scarlett a mis son dernier petit en lieu sûr. Ce n'est qu'après cela qu'elle s'est effondrée d'épuisement près de ses chatons.

Son visage et ses pattes étaient gravement brûlés, et ses yeux avaient également subi de sérieux dommages. Cependant, les cinq chatons ont tous survécu.

Cette histoire a été largement relayée par les médias. Après ses soins, Scarlett a été adoptée par une famille aimante. Son histoire reste gravée comme le symbole du dévouement d'une chatte-mère prête à risquer sa vie pour ses petits.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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