Vincent Janssen poursuivra sa carrière aux États-Unis après Tottenham

L'ancien attaquant de Tottenham, Vincent Janssen, est sur le point de franchir l'une des étapes les plus importantes de sa carrière en s'installant en Amérique du Nord. L'international néerlandais a accepté de quitter le Royal Antwerp en Belgique, où il a réalisé des performances prolifiques, pour rejoindre le championnat américain. Ce transfert ouvre un nouveau chapitre majeur dans la carrière nomade du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Voetbal International, l'expérimenté attaquant est parvenu à un accord total sur les conditions de son contrat personnel avec les Portland Timbers. L'offre attrayante du club de MLS, qui correspondait parfaitement aux projets futurs et aux objectifs familiaux du joueur, a accéléré le transfert.

Saisons réussies en Belgique et décision de départ

La décision de s'envoler pour les États-Unis a été prise malgré les efforts sérieux du Royal Antwerp pour retenir sa pièce maîtresse en attaque. Janssen a refusé la nouvelle offre du club, mettant un terme à ses quatre années fructueuses en Pro League belge pour relever un nouveau défi en Amérique.

Pour l'avant-centre de 32 ans, le passage en MLS n'est pas seulement une étape financière, mais l'aboutissement d'un objectif personnel et familial de longue date. Ayant une épouse mexicano-américaine, le joueur avait ouvertement exprimé à plusieurs reprises son souhait de s'installer aux États-Unis avant d'entamer les dernières années de sa carrière.

Projets familiaux et objectifs futurs

Ce plan familial à long terme vise à établir un lieu de résidence permanent en Amérique du Nord une fois que le joueur aura raccroché ses crampons. En rejoignant le club de Portland, Vincent a réussi à concilier parfaitement sa période de carrière sportive avec les projets de vie et de foyer de sa famille.

Rappelons que le passage de Vincent Janssen à Tottenham a été difficile, l'attaquant n'ayant inscrit que 6 buts en 42 apparitions sous les ordres de Mauricio Pochettino. Après son départ de Premier League, sa carrière a connu un véritable tournant positif et son niveau de jeu a considérablement augmenté.

Un héritage éclatant en Europe

L'ancien attaquant de l'AZ Alkmaar quitte le Royal Antwerp en ayant laissé une trace indélébile. Au cours de ses quatre saisons régulières dans le club belge, il a disputé 173 matchs toutes compétitions confondues, marquant 64 buts et délivrant 27 passes décisives.

Ses déplacements tactiques sur le terrain et son style de jeu fiable ont joué un rôle décisif dans les succès nationaux de l'équipe. Avec l'aide de Janssen, Antwerp a réalisé un doublé historique en remportant le championnat et la coupe nationale, et a également participé pour la première fois de son histoire à la phase de groupes de l'UEFA Champions League.