L'Inde refuse l'autorisation de lancer le réseau Starlink

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L'Inde refuse l'autorisation de lancer le réseau Starlink

La société d'Internet par satellite Starlink d'Elon Musk fait face à des obstacles majeurs pour obtenir une licence afin de commencer ses opérations commerciales en Inde, un pays de 1,5 milliard d'habitants. Le gouvernement indien aborde l'utilisation de cette technologie avec prudence en raison de préoccupations de sécurité liées aux conflits au Moyen-Orient. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon des sources confidentielles de Bloomberg, le ministère indien de l'Intérieur et les services de sécurité ont suspendu la délivrance des permis finaux nécessaires à Starlink. Cela fait suite à des rapports sur l'utilisation sans licence de terminaux Starlink lors des tensions entre l'Iran et Israël. New Delhi s'inquiète de sa capacité à surveiller l'opérateur américain dans un contexte d'instabilité géopolitique.

Les représentants de Starlink ont déclaré qu'ils travaillaient activement pour entrer sur le marché indien et qu'ils étaient prêts à répondre à toutes les exigences des autorités locales. En particulier, l'entreprise s'est engagée à stocker les données dans le pays et à construire dix stations au sol (passerelles) sur le territoire indien.

Selon des informations non officielles, la question de l'attribution du spectre de fréquences nécessaire pour l'entreprise n'est toujours pas résolue. Le gouvernement indien a renforcé les mesures de sécurité non seulement pour le projet SpaceX, mais pour l'ensemble du secteur des communications par satellite. Starlink est un système mondial fournissant un accès Internet haut débit dans les zones où les réseaux traditionnels ne sont pas disponibles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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