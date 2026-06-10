Snapchat introduit de nouvelles restrictions pour les utilisateurs de moins de 16 ans

·3·Technologie
Snapchat introduit de nouvelles restrictions pour les utilisateurs de moins de 16 ans

Le réseau social Snapchat a annoncé de nouvelles restrictions de contrôle du contenu pour assurer la sécurité des utilisateurs mineurs. Désormais, les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans ne peuvent partager leurs publications Spotlight qu'avec les personnes qu'ils suivent et avec lesquelles ils sont amis. Selon les représentants de l'entreprise, un profil séparé sera créé pour les moins de 16 ans, affichant les Stories et les publications Spotlight. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les nouvelles règles, les métriques telles que le nombre de likes ne seront pas affichées sur le contenu de cette tranche d'âge. Cette mesure vise à réduire la pression sociale exercée sur les jeunes pour atteindre des niveaux d'engagement élevés. Jusqu'à présent, Snapchat autorisait ce groupe à partager des publications Spotlight publiquement, bien que leurs profils restent privés pour des raisons de sécurité.

Les utilisateurs âgés de 16 à 18 ans peuvent toujours partager des publications Spotlight publiquement, mais leur contenu sera limité aux utilisateurs avec lesquels ils ont des amis communs, des abonnés ou des connaissances. De plus, les parents pourront surveiller le temps que leurs enfants passent dans les sections Stories et Spotlight via la fonction Family Center.

Snapchat bloque actuellement les demandes d'amis ou les messages envoyés par des inconnus aux adolescents. Si un adolescent entame une discussion avec un inconnu, l'application affiche un message d'avertissement. D'autres plateformes comme Instagram ont également renforcé leurs restrictions ces dernières années en introduisant des comptes spécialisés pour les adolescents.

Bien que Snap ait fait face à plusieurs poursuites concernant l'addiction aux réseaux sociaux, son PDG Evan Spiegel souligne l'impact positif de la plateforme. Selon lui, Snapchat connecte les utilisateurs avec leurs amis proches et ne devrait pas être considéré de la même manière que des plateformes comme TikTok ou Instagram.

SnapchatRéseaux SociauxTechnologieSécuritéSpotlight
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des autocollants pour réagir à la météo ajoutés à l'application Yandex PogodaDes autocollants pour réagir à la météo ajoutés à l'application Yandex PogodaAujourd'hui, 12:57Pourquoi toutes les grandes entreprises se tournent vers le marché de l'énergiePourquoi toutes les grandes entreprises se tournent vers le marché de l'énergieAujourd'hui, 12:57RedMagic 11S Pro lancé à l'international : Caméra sous l'écran et système de refroidissement puissantRedMagic 11S Pro lancé à l'international : Caméra sous l'écran et système de refroidissement puissantAujourd'hui, 12:50Avalanche crée un réacteur à fusion de taille compacteAvalanche crée un réacteur à fusion de taille compacteAujourd'hui, 12:29D'anciens employés de SpaceX veulent alimenter l'IA avec l'énergie solaireD'anciens employés de SpaceX veulent alimenter l'IA avec l'énergie solaireAujourd'hui, 12:24Le Samsung Galaxy S27 apparaît en ligne pour la première foisLe Samsung Galaxy S27 apparaît en ligne pour la première foisAujourd'hui, 12:21
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin