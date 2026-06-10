Snapchat introduit de nouvelles restrictions pour les utilisateurs de moins de 16 ans

Le réseau social Snapchat a annoncé de nouvelles restrictions de contrôle du contenu pour assurer la sécurité des utilisateurs mineurs. Désormais, les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans ne peuvent partager leurs publications Spotlight qu'avec les personnes qu'ils suivent et avec lesquelles ils sont amis. Selon les représentants de l'entreprise, un profil séparé sera créé pour les moins de 16 ans, affichant les Stories et les publications Spotlight. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les nouvelles règles, les métriques telles que le nombre de likes ne seront pas affichées sur le contenu de cette tranche d'âge. Cette mesure vise à réduire la pression sociale exercée sur les jeunes pour atteindre des niveaux d'engagement élevés. Jusqu'à présent, Snapchat autorisait ce groupe à partager des publications Spotlight publiquement, bien que leurs profils restent privés pour des raisons de sécurité.

Les utilisateurs âgés de 16 à 18 ans peuvent toujours partager des publications Spotlight publiquement, mais leur contenu sera limité aux utilisateurs avec lesquels ils ont des amis communs, des abonnés ou des connaissances. De plus, les parents pourront surveiller le temps que leurs enfants passent dans les sections Stories et Spotlight via la fonction Family Center.

Snapchat bloque actuellement les demandes d'amis ou les messages envoyés par des inconnus aux adolescents. Si un adolescent entame une discussion avec un inconnu, l'application affiche un message d'avertissement. D'autres plateformes comme Instagram ont également renforcé leurs restrictions ces dernières années en introduisant des comptes spécialisés pour les adolescents.

Bien que Snap ait fait face à plusieurs poursuites concernant l'addiction aux réseaux sociaux, son PDG Evan Spiegel souligne l'impact positif de la plateforme. Selon lui, Snapchat connecte les utilisateurs avec leurs amis proches et ne devrait pas être considéré de la même manière que des plateformes comme TikTok ou Instagram.