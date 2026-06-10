RedMagic 11S Pro lancé à l'international : Caméra sous l'écran et système de refroidissement puissant

La marque chinoise Nubia a annoncé le lancement international de son tout dernier flagship gaming, le smartphone RedMagic 11S Pro. Après avoir fait ses débuts sur le marché chinois mi-mai, ce modèle est désormais officiellement disponible pour les consommateurs du monde entier, y compris dans les pays européens. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'une des caractéristiques uniques du smartphone est l'absence totale d'encoche sur l'écran. La caméra frontale de 16 MP est dissimulée directement sous l'affichage. L'appareil est également équipé d'un éclairage RGB dynamique et d'un panneau arrière transparent permettant de surveiller le fonctionnement du système de refroidissement liquide.

En termes de spécifications techniques, le RedMagic 11S Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,85 pouces avec une fréquence de 144 Hz. Les performances de l'appareil sont assurées par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 overclocké. Le bloc caméra principal se compose de capteurs de 50 MP, 50 MP et 2 MP, permettant des prises de vue de haute qualité.

Côté autonomie, le smartphone est doté d'une batterie de 7500 mAh, prenant en charge la technologie de charge filaire et sans fil de 80 W. L'appareil est protégé contre l'eau et la poussière selon la norme IPX8 et fonctionne sous la plateforme RedMagic OS 11.5 basée sur Android 16.0.