Le jet d'affaires Dassault Falcon 10X de nouveau retardé

La société française Dassault Aviation a officiellement repoussé une fois de plus la date de livraison de son nouveau jet d'affaires phare, le Falcon 10X, aux clients. Selon ixbt.com, les premiers vols de l'appareil sont désormais prévus pour 2029, ce qui représente un retard de quatre ans par rapport au calendrier initial et suscite de sérieux débats sur le marché de l'aviation. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À l'origine, la mise sur le marché de ce liner moderne de cette gamme était prévue dès la fin 2025. Cependant, alors que la date initiale avait été reportée à 2027, le programme a maintenant été repoussé d'au moins deux ans supplémentaires. Il s'agit du deuxième changement majeur de calendrier dans l'histoire de l'entreprise, qui s'explique par divers facteurs externes et la complexité du processus de fabrication.

Nouvelles exigences de certification et raisons du retard

Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a expliqué que plusieurs facteurs graves ont provoqué l'allongement des délais. Parmi ceux-ci figurent les conséquences de la pandémie, les problèmes persistants d'approvisionnement en composants ainsi que les nouvelles réglementations dans l'aviation civile.

Après les tragédies du Boeing 737 MAX, les règles de certification des aéronefs ont été considérablement durcies dans le monde entier. Selon Trappier, le Falcon 10X est un avion d'un type entièrement nouveau et est testé précisément sur la base de ces exigences actualisées et extrêmement strictes. En conséquence, ce processus juridique et technique prend beaucoup plus de temps que pour le modèle précédent Falcon 6X.

Capacités techniques et processus de test

Malgré les difficultés, le programme Falcon 10X poursuit sa phase de développement technique. Notamment, le premier prototype du Falcon 10X a pris son envol avec succès le 19 juin de cette année. En général, quatre avions prototypes devraient participer aux vols d'essai pour garantir la perfection de cet aéronef.

Le Falcon 10X devrait être le jet d'affaires le plus grand et à plus long rayon d'action de l'histoire de l'entreprise. L'avion pourra parcourir pas moins de 7 500 milles marins (environ 13 890 kilomètres) sans atterrir et aura la capacité d'atteindre une vitesse de 0,925 Mach.

Environnement concurrentiel sur le marché

Le nouveau jet d'affaires devra lutter sur le marché mondial de l'aviation contre de puissants concurrents tels que le Gulfstream G700, le Gulfstream G800 et le Bombardier Global 8000. Cependant, les retards successifs pourraient fragiliser la position de l'entreprise française Dassault sur le segment des avions ultra-long-courriers.

Alors que le fabricant français achève ses essais, ses principaux concurrents ont déjà commencé à livrer leurs derniers modèles modernes aux clients.