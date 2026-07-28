Itel a présenté le smartphone robuste et abordable Zeno 100 Pro

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Itel a présenté le smartphone robuste et abordable Zeno 100 Pro

Le marché des gadgets abordables et robustes s'est enrichi d'un nouvel appareil intéressant. Présenté sur le marché indien, Zeno 100 Pro le smartphone attire l'attention avec son prix extrêmement abordable et ses fonctionnalités inattendues. Selon ixbt.com, cet appareil est proposé aux acheteurs pour l'équivalent de seulement 89 dollars américains. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau smartphone se distingue par sa robustesse. Selon les fabricants, l'appareil est protégé selon la norme de niveau militaire MIL-STD-810H , ce qui garantit sa résistance aux impacts extérieurs. Habituellement, une telle protection se retrouve sur les modèles phares haut de gamme, mais son utilisation dans le segment économique est une nouveauté importante.

Spécifications techniques et performances

L'appareil est équipé d'un écran IPS de 6,6 pouces avec une fréquence de 90 Hz et une qualité HD+. Une fréquence de rafraîchissement d'écran élevée est considérée comme un indicateur positif pour les appareils de la classe économique. Le smartphone fonctionne avec un processeur octa-core Unisoc T7100.

Les indicateurs sont également assez bons en termes de capacité de la batterie — Zeno 100 Pro a reçu une batterie de 5000 mAh, qui prend en charge la charge de 10 W. La capacité de la RAM est de 3 GB, avec la possibilité de l'étendre virtuellement de 5 GB supplémentaires. La mémoire interne est fixée à 64 GB.

Fonctionnalités uniques et logiciel

Le smartphone fonctionne sous le contrôle de l'un des systèmes d'exploitation les plus récents — Android 15 Go Edition . Cela garantit un fonctionnement rapide et stable de l'appareil aux caractéristiques modestes. Les capacités photographiques ne sont pas très élevées : l'appareil photo principal est de 8 MP et la caméra frontale prend des photos avec une résolution de 5 MP.

L'une des caractéristiques les plus uniques de l'appareil est — UltraLink la fonctionnalité. Cette technologie permet de passer des appels et d'échanger des messages via Bluetooth même en l'absence de réseau Wi-Fi ou mobile. De plus, pour plus de commodité, le smartphone dispose d'un lecteur d'empreintes digitales monté sur le côté, d'une fonction de reconnaissance faciale, d'un port infrarouge pour contrôler les appareils électroménagers et d'un haut-parleur avec amplificateur de son DTS.

ItelZeno 100 ProAndroid 15 GoSmartphoneUltraLink
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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