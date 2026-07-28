Les processeurs Intel Core 2 Duo ont 20 ans

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Les processeurs Intel Core 2 Duo ont 20 ans

Le monde technologique célèbre aujourd'hui l'anniversaire de l'un des appareils légendaires qui a fondamentalement transformé le vecteur de développement du marché des ordinateurs personnels. Selon ixbt.com, exactement il y a 20 ans, plus précisément le 27 juillet 2006, Intel a officiellement annoncé ses célèbres processeurs Core 2 Duo et Core 2 Extreme. Ces produits sont entrés dans l'histoire pour avoir rapidement redonné à l'entreprise sa position de leader sur le marché et sa suprématie en matière de hautes performances. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les nouvelles puces de 65 nm présentées à cette époque se distinguaient nettement de leurs prédécesseurs. Les ingénieurs d'Intel ont décidé d'abandonner la course aux fréquences alors dominante pour modifier radicalement l'architecture. Par conséquent, les modèles de base portant le nom de code Conroe ont réussi à surpasser dans certains cas le Pentium Extreme Edition, le fleuron le plus puissant de la génération précédente.

Architecture révolutionnaire et nouvelle approche

L'arrivée de la famille Core 2 Duo sur le marché a été chaleureusement accueillie par les utilisateurs et les experts. Plutôt que de poursuivre des fréquences élevées, l'entreprise s'est concentrée sur l'augmentation du nombre d'instructions par cycle et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Cela a permis d'atteindre à la fois une vitesse élevée et une réduction significative de la chaleur dégagée.

Par la suite, Intel a élargi cette famille pour consolider son succès. Peu de temps après, la gamme Core 2 Quad, encore plus puissante, a également été présentée. Cette série de processeurs est devenue l'une des solutions les plus populaires et les plus demandées de son époque, s'imposant comme le choix de prédilection de nombreux passionnés de jeux vidéo et d'utilisateurs professionnels.

Transition rapide et début de l'ère Core i

Cependant, le progrès technologique ne s'arrête jamais. La famille Core 2 n'a régné sur le marché que pendant une période relativement courte. Dès 2008, Intel a présenté au grand public la première génération de processeurs Core i, plus perfectionnés et qui conservent leur pertinence directionnelle jusqu'à aujourd'hui.

Néanmoins, présentés il y a 20 ans, les processeurs Core 2 Duo restent l'un des tournants les plus importants de l'histoire de l'entreprise. Ils sont aujourd'hui remémorés avec fierté car ils ont servi de fondation permettant à Intel de sortir de crise et de redevenir le leader du marché.

IntelCore 2 DuoProcesseursTechnologieHistoire
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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