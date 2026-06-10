Le gouvernement indien hésite sur Starlink avant l'IPO de SpaceX

Les projets de SpaceX, dirigé par Elon Musk, d'attirer des millions de nouveaux utilisateurs vers son réseau Internet par satellite pourraient être compromis en raison de problèmes avec le gouvernement indien. Après des années de négociations, SpaceX avait obtenu une licence pour opérer en Inde en 2025, mais selon Bloomberg, New Delhi a temporairement suspendu le processus. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La raison invoquée serait l'utilisation non autorisée du système Starlink sur le territoire iranien. Les autorités indiennes craignent que l'entreprise ne se conforme pas pleinement aux lois locales. La vice-présidente de SpaceX, Lauren Dreyer, a démenti ces informations sur les réseaux sociaux, affirmant que les négociations avec le gouvernement se poursuivent de manière productive. Néanmoins, Bloomberg souligne que les négociations ne sont pas totalement rompues, mais que le processus a ralenti.

Le retard dans l'entrée sur le marché indien pourrait avoir un impact négatif sur l'IPO attendue de SpaceX. Les rapports financiers montrent que la croissance du nombre d'utilisateurs de Starlink ralentit. La valeur du système dépend du nombre de pays qu'il couvre, car les coûts de construction de l'infrastructure mondiale sont fixes et les revenus dépendent uniquement du nombre d'abonnés.

Le gouvernement indien a imposé des exigences strictes en matière de stockage local des données et de sécurité des réseaux. Bien que SpaceX tente de remplir ces conditions, l'incident en Iran a suscité des craintes au sein du gouvernement quant à la perte de contrôle sur Starlink. Auparavant, l'armée ukrainienne s'était également plainte de coupures de communication par Elon Musk en 2022.

De plus, les négociations de Starlink avec le gouvernement taïwanais sont dans l'impasse. Cela est attribué au fait que Musk considère Taïwan comme faisant partie de la Chine et à son refus de travailler avec des partenaires locaux. Les incertitudes sur un marché majeur comme l'Inde remettent en question l'avenir d'un projet stratégique pour SpaceX.