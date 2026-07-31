La route vers l'Iran tourne au drame : 14 corps retrouvés dans le désert

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La route vers l'Iran tourne au drame : 14 corps retrouvés dans le désert

Quatorze corps d'hommes ayant tenté de traverser illégalement la frontière vers l'Iran ont été retrouvés dans une zone désertique de la province de Nimrov, en Afghanistan. L'information a été communiquée par Abdulmutavakkil Tavhidiy, porte-parole de l'administration provinciale.

Selon lui, les défunts avaient emprunté des itinéraires de contresbande afin de s'introduire clandestinement en territoire iranien. Cependant, ils se sont perdus dans le désert et ont succombé à une forte canicule ainsi qu'à la déshydratation.

Les autorités ont souligné qu'il ne s'agit pas du premier incident de la sorte observé ces derniers jours. Une semaine plus tôt, les corps de cinq autres Afghans avaient déjà été découverts dans les déserts de Nimrov. Ainsi, le nombre de victimes sur cet itinéraire en peu de temps a atteint 19.

D'après les habitants locaux, la majorité des défunts avaient décidé de partir en Iran à la recherche de travail en raison de difficultés économiques et du chômage. Ils avaient tenté de franchir la frontière à l'aide de réseaux illégaux impliqués dans la traite des êtres humains.

Située dans le sud-ouest de l'Afghanistan, la province de Nimrov est considérée comme l'un des itinéraires les plus utilisés pour la migration illégale vers l'Iran et le Pakistan. Bien que le gouvernement actuel interdise le franchissement illégal de la frontière par cette voie, certains citoyens continuent d'entreprendre ce voyage périlleux en raison de problèmes économiques.

Les spécialistes soulignent que cette tragédie met une fois de plus en évidence les lourdes conséquences de la migration illégale et appellent la population à renoncer à de tels chemins dangereux.

IranAfghanistanNimrozPakistanAbdulmutawakkil Tawhidi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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