Apple réalise des revenus records, mais le cours des actions chute brutalement

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Apple réalise des revenus records, mais le cours des actions chute brutalement

Apple a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 27 juin 2026. Selon ixbt.com, bien que cette période ait enregistré des résultats records absolus en termes de chiffre d'affaires global et de bénéfice par action, les actions du géant technologique ont chuté de 10 % après la publication du rapport, rapporte Ixbt.com rapporte .

À la fin du trimestre, le chiffre d'affaires global de l'entreprise s'est élevé à 109,4 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente. De plus, les changements financiers positifs se sont clairement reflétés dans les volumes de bénéfice opérationnel et net.

Taux de croissance des indicateurs financiers

Au cours de la période du rapport, le bénéfice opérationnel d'Apple a fortement augmenté, passant de 28,2 milliards de dollars l'année dernière à 35,7 milliards de dollars. Le montant du bénéfice net a également augmenté, passant de 23,4 milliards de dollars à 29,8 milliards de dollars. Ces résultats financiers ont dépassé toutes les prévisions des analystes du marché et ont été enregistrés comme des résultats exceptionnels.

Cependant, malgré l'excellence des indicateurs financiers, les prévisions fournies aux investisseurs et aux actionnaires pour le mois en cours n'ont pas été très bien accueillies. C'est précisément ce facteur qui a provoqué la chute brutale de la valeur des titres.

Résultats par ligne de produits

Les ventes de smartphones iPhone, principale source de revenus de l'entreprise, ont augmenté de près d'un quart pour atteindre 55,3 milliards de dollars. Les ventes d'ordinateurs Mac ont également connu une expansion significative, passant de 8 milliards de dollars à 10,4 milliards de dollars.

Il est souligné que les ventes d'appareils électroniques portables et domestiques ainsi que de divers accessoires ont affiché une croissance un peu plus modérée, passant de 7,4 milliards de dollars à 7,9 milliards de dollars. Les services numériques ont quant à eux rapporté 30,7 milliards de dollars à l'entreprise (contre 27,4 milliards de dollars l'année précédente).

Parallèlement au contexte globalement positif, des baisses ont également été observées dans certains secteurs. Notamment, les ventes de tablettes iPad ont diminué, passant de 6,6 milliards de dollars l'année dernière à 6,2 milliards de dollars.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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