Trump : Poutine et Zelensky devront tous deux faire des concessions pour mettre fin à la guerre en Ukraine

Le président américain Donald Trump a déclaré que les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, souhaitaient tous deux parvenir à un accord pour mettre fin au conflit. Cependant, le chef de la Maison-Blanche a souligné que l'atteinte de cet objectif nécessitera des concessions inévitables de part et d'autre.

Trump a fait cette déclaration le 31 juillet lors d'une réunion du Cabinet à la résidence présidentielle de Camp David (Maryland). Selon lui, les deux dirigeants sont en réalité « favorables à un accord », mais il existe certains obstacles sur la question des compromis.

« Je pense que Zelensky et Poutine veulent tous deux un accord. Aucun d'eux ne veut faire de concessions, mais tous deux devront en faire un peu », a déclaré le président américain dans son allocution. Il a également noté qu'aucune des parties ne souhaite céder initialement, mais qu'elles comprennent qu'en fin de compte, cela sera nécessaire.

Cette déclaration de Trump réaffirme les précédentes interventions des États-Unis visant à mettre rapidement fin au conflit en Ukraine et montre que Washington accorde une grande importance au processus de négociation.