Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, adopte une méthode de gestion inattendue

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Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, adopte une méthode de gestion inattendue

Dario Amodei, PDG d'Anthropic, l'une des entreprises d'IA à la croissance la plus rapide au monde, a mis en place un système de gestion qui surprend les autres dirigeants d'entreprise. Le fondateur de cette société, valorisée à près d'un billion de dollars par des investisseurs privés, a réduit au minimum le nombre d'employés lui rendant compte directement. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une interview accordée à Bloomberg, Amodei a déclaré qu'une seule personne — son chef de cabinet (chief of staff) — lui rend compte directement. Tous les autres membres de l'équipe de direction d'Anthropic sont sous les ordres de sa sœur, cofondatrice et présidente de l'entreprise, Daniela Amodei. Daniela supervise entièrement les opérations quotidiennes de l'entreprise.

Ceux qui ont l'expérience de la gestion de grandes équipes savent bien que les questions liées au personnel peuvent accaparer presque tout le temps d'un dirigeant. L'approche d'Amodei lui permet de concentrer son attention sur la stratégie, la culture d'entreprise, les axes de recherche et la rédaction d'articles analytiques sur l'avenir de la civilisation humaine.

Cette structure est très inhabituelle pour le monde de la technologie. Par exemple, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a des dizaines de subordonnés directs, et le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, gère personnellement des dizaines d'employés. Amodei décrit cela comme un système « incroyablement libérateur ».

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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