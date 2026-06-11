Découverte d'un liquide pour raviver les batteries « mortes » des voitures électriques

Des chercheurs de l'Université Cornell ont présenté une nouvelle technologie de recyclage des batteries lithium-ion. Cette méthode permet de restaurer les batteries sans passer par des processus complexes et coûteux. Au lieu de broyer les batteries en poudre ou de faire fondre les matériaux, les scientifiques proposent de nettoyer et de réutiliser les électrodes existantes. Ce développement a été baptisé DEER (Direct Electrode-to-Electrode Regeneration). C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Actuellement, la plupart des batteries usagées sont recyclées de deux manières : par fusion à haute température ou en les broyant pour obtenir une « masse noire » à partir de laquelle les métaux précieux sont extraits chimiquement. Les deux processus nécessitent de grandes quantités d'énergie, d'eau et de réactifs. La nouvelle approche permet d'agir sans démonter les composants principaux de la batterie.

Selon les auteurs de l'étude, la cause principale de la dégradation des batteries n'est pas la destruction des électrodes, mais la formation d'une couche de composés chimiques indésirables à leur surface. Cette couche entrave le mouvement des ions lithium, ce qui réduit la capacité de la batterie. La technologie DEER prévoit le nettoyage des électrodes dans une solution à base d'une substance spéciale, le DMI (1,3-diméthyl-2-imidazolidinone).

Lors des tests en laboratoire, les scientifiques ont réussi à restaurer jusqu'à 95 % de la capacité initiale des batteries. La modélisation économique a montré que cette nouvelle méthode pourrait réduire le coût de production des batteries d'environ 56 % par rapport au recyclage traditionnel. De plus, cette technologie réduit considérablement la consommation d'énergie et d'eau, ainsi que la quantité de déchets nocifs.

Les développeurs estiment que cette méthode sera très pertinente à mesure que le marché des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie se développe. Actuellement, la technologie a été testée avec succès sur des batteries ayant conservé 70 à 80 % de leur capacité. La prochaine étape consiste à passer à l'échelle industrielle et à travailler sur des cas de dégradation plus complexes.