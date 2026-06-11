Les marchés technologiques et des cryptomonnaies chutent face à l'engouement pour l'IPO de SpaceX

Le secteur technologique et les marchés des cryptomonnaies subissent une forte baisse en raison des attentes entourant l'introduction en bourse (IPO) record de SpaceX. Selon les analystes, les ventes actuelles pourraient être liées à une « contraction de liquidité avant une méga-introduction ». Les investisseurs vendent massivement leurs actifs pour libérer du capital afin d'acheter des actions SpaceX. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Reuters, la demande pour l'IPO de SpaceX a dépassé 250 milliards de dollars, alors que l'objectif de levée de fonds se situe autour de 75 milliards de dollars. Le fait que la demande soit quatre fois supérieure à l'offre a fait de cette opération l'une des plus prisées de l'histoire des placements privés. La valorisation boursière de l'entreprise devrait atteindre environ 1,8 billion de dollars au cours de ce processus.

Dans ce contexte, le secteur technologique américain a enregistré une baisse significative, tandis que le marché des cryptomonnaies a perdu plus de 180 milliards de dollars de capitalisation au cours de la dernière semaine. Andri Fauzan Adziima, responsable du département de recherche du Bitrue Research Institute, a expliqué la dynamique actuelle comme une sortie temporaire de capitaux des actifs risqués. Selon lui, il ne s'agit pas d'une « tendance baissière » à long terme, mais d'une rotation de capital à court terme avant une IPO majeure.

La principale source de revenus de SpaceX est actuellement le réseau Internet par satellite Starlink. L'entreprise souligne également son potentiel dans les domaines de l'AI et des « centres de données spatiaux », estimé à des dizaines de billions de dollars. Parallèlement, les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies ont lancé des produits dérivés liés à la valorisation de SpaceX, dont le volume de transactions a dépassé 2,1 milliards de dollars en 18 jours.

Le marché est actuellement dans un état de forte volatilité, un seul événement majeur influençant l'allocation du capital dans l'ensemble du segment technologique et des cryptomonnaies. Si les hypothèses des analystes sont correctes, la correction actuelle s'avérera être une réallocation temporaire de liquidités avant l'une des plus grandes IPO de l'histoire du marché.