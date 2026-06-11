Xiaomi présente une cafetière portable capable de préparer jusqu'à 400 tasses

·42·Technologie
Xiaomi présente une cafetière portable capable de préparer jusqu'à 400 tasses

Xiaomi a dévoilé sa première cafetière portable sous la marque Mijia. Conçue sous la forme d'un thermos, cette nouveauté est destinée aux voyages, au camping et à une utilisation au bureau. L'appareil mesure 24,5 cm de haut et se glisse facilement dans un sac ou un porte-gobelet de voiture. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'appareil est équipé d'une pompe électromagnétique de 20 bar, permettant de travailler aussi bien avec des capsules de café qu'avec du café moulu. Un élément en céramique spécial est responsable du chauffage de l'eau, maintenant la température à 92 °C. La préparation d'une portion prend environ 45 secondes, et l'appareil prend en charge les méthodes d'extraction à chaud et à froid.

La cafetière est équipée d'une batterie de 7500 mAh. Elle se recharge via un port USB-C à 45 W : 30 minutes suffisent pour passer de 20 à 80 pour cent, et une charge complète prend 80 minutes. L'appareil peut également être rechargé à l'aide d'une Power Bank standard.

Si de l'eau préchauffée est versée dans la cafetière, il est possible de préparer jusqu'à 400 tasses de café avec une seule charge, car l'énergie n'est consommée que par la pompe. Si l'appareil chauffe lui-même l'eau, l'autonomie est d'environ 3 tasses. Le boîtier est protégé contre la poussière et les projections d'eau selon la norme IP55.

Le kit comprend une housse, une base, un filtre métallique, une cuillère doseuse et un mug thermique en acier inoxydable. Xiaomi propose ce nouveau gadget aux premiers acheteurs au prix de 82 dollars.

XiaomiMijiaGadgetTechnologieCafetière
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La Corée du Sud inflige une amende de plus de 400 millions de dollars à CoupangLa Corée du Sud inflige une amende de plus de 400 millions de dollars à CoupangAujourd'hui, 13:28SK Hynix va construire quatre nouvelles usines : la production de mémoire va triplerSK Hynix va construire quatre nouvelles usines : la production de mémoire va triplerAujourd'hui, 12:57Nouvelle arnaque détectée via de faux canaux Telegram sur les dronesNouvelle arnaque détectée via de faux canaux Telegram sur les dronesAujourd'hui, 12:27La NASA révèle les détails complexes de la mission Artemis IIILa NASA révèle les détails complexes de la mission Artemis IIIAujourd'hui, 12:25WhatsApp met fin au support des anciens smartphones iPhone et AndroidWhatsApp met fin au support des anciens smartphones iPhone et AndroidAujourd'hui, 11:57Anker Smart Charge Pro+ : Chargeur 160 W avec affichage du modèle de smartphoneAnker Smart Charge Pro+ : Chargeur 160 W avec affichage du modèle de smartphoneAujourd'hui, 11:54
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin