Xiaomi présente une cafetière portable capable de préparer jusqu'à 400 tasses

Xiaomi a dévoilé sa première cafetière portable sous la marque Mijia. Conçue sous la forme d'un thermos, cette nouveauté est destinée aux voyages, au camping et à une utilisation au bureau. L'appareil mesure 24,5 cm de haut et se glisse facilement dans un sac ou un porte-gobelet de voiture. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'appareil est équipé d'une pompe électromagnétique de 20 bar, permettant de travailler aussi bien avec des capsules de café qu'avec du café moulu. Un élément en céramique spécial est responsable du chauffage de l'eau, maintenant la température à 92 °C. La préparation d'une portion prend environ 45 secondes, et l'appareil prend en charge les méthodes d'extraction à chaud et à froid.

La cafetière est équipée d'une batterie de 7500 mAh. Elle se recharge via un port USB-C à 45 W : 30 minutes suffisent pour passer de 20 à 80 pour cent, et une charge complète prend 80 minutes. L'appareil peut également être rechargé à l'aide d'une Power Bank standard.

Si de l'eau préchauffée est versée dans la cafetière, il est possible de préparer jusqu'à 400 tasses de café avec une seule charge, car l'énergie n'est consommée que par la pompe. Si l'appareil chauffe lui-même l'eau, l'autonomie est d'environ 3 tasses. Le boîtier est protégé contre la poussière et les projections d'eau selon la norme IP55.

Le kit comprend une housse, une base, un filtre métallique, une cuillère doseuse et un mug thermique en acier inoxydable. Xiaomi propose ce nouveau gadget aux premiers acheteurs au prix de 82 dollars.